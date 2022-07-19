غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

على الرغم من مرور عام وعدة أشهر على تشكيل لجنة عليا لإصدار قانون عام للرياضة الليبية، إلا أن الوسط الرياضي لا زال يتساءل عن مصير القانون الذي لم يرَ النور بعد.

كانت اللجنة العليا لقانون عام الرياضة عقدت عديد الاجتماعات في عدة مدن ليبية، وتشكلت عضويتها من 22 شخصية من الشخصيات الرياضية المعروفة، التي قامت بالتعاون مع اللجان الفرعية بتسليم مسوَّدة القانون لمجلس النواب.

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بدوره وجد مجلس النواب اعتراضًا من بعض المكونات الرياضية، ومنها اللجنة الأولمبية، وبعض الاتحادات والروابط الرياضية التي توجهت في وفد إلى المجلس للاعتراض على بعض مواد القانون.

بذلك وبعد أكثر من عام، لم يكتب للقانون أن يصبح أمرًا واقعًا، ويصدر كقانون تشريعي لتنظيم المجال الرياضي الذي يبقى في حاجة ماسة له.