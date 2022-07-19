التحدي مصراتة في نهائي كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أُقيمت بملعب الشورى لكرة القدم المصغرة بزليتن، الإثنين، مباراة نصف النهائي لكأس ليبيا لكرة القدم المصغرة للموسم الرياضي 2021-2022.



جمعت المباراة فريقي «الأولمبي» من الزاوية و«التحدي» من مصراتة، وفيها تفوق «التحدي» بركلات الترجيح (3-2)، بعد التعادل بين الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.

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بهذه النتيجة تأهل فريق «التحدي» إلى المباراة النهائية، ليلاقي فريق «الجامعة السنوسية» بالبيضاء، الجمعة المقبل، بملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء.

أدار المباراة طاقم تحكيمي تكون من حكم أول دولي أسامة البرق وحكم ثانٍ وليد عطية، وحكم ثالث علي المنشاز، وراقب اللقاء الحكم السابق مصطفى الحداد، فيما تابع اللقاء السيد إبراهيم القنيدي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للعبة وعدد من جمهور الفريقين.

التحدي في نهائي كأس الكرة المصغرة. (فيسبوك)

التحدي في نهائي كأس الكرة المصغرة. (فيسبوك)