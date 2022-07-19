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كليتا التربية البدنية والزراعة في افتتاح دوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 19 يوليو 2022, 07:00 مساء
كليتا التربية البدنية والزراعة في افتتاح دوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم (صور)
دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)
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ينطلق، الإثنين المقبل، على ملعب إدارة النشاط بجامعة طرابلس دوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم للعام 2022 تحت إشراف وتنظيم إدارة النشاط العام بالجامعة.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال مسؤول إدارة النشاط بالجامعة، صلاح عياد، «تم تقسيم الفرق المشاركة على أربع مجموعات».
 
وأضاف: «المجموعة الأولى: ضمت فرق كليات التربية البدنية والزراعة والاقتصاد والصيدلة، أما المجموعة الثانية، فتكونت من كليات الطب البشري والفنون والإعلام والعلوم والآداب».

وأكمل: «أما المجموعة الثالثة فضمت فرق الهندسة وتقنية المعلومات 1 وتقنية المعلومات 3 وعلوم الشريعة، بينما المجموعة الرابعة فتشكلت من كليات الاقتصاد واللغات والتربية قصر بن غشير والقانون».

وأضاف صلاح أن مراسم الافتتاح ستكون يوم الإثنين المقبل، وستشهد عروضًا لألعاب الجودو والدراجات الهوائية والدراجات النارية والفروسية الشعبية.

واختتم مسؤول إدارة النشاط بالجامعة صلاح عياد حديثه قائلًا: «تعقب مباراة الافتتاح التي ستجمع كلية التربية البدنية مع كلية الزراعة المرحلة الأولى للدوري، وستتبارى فرق كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية».

دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)
دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)
صلاح عياد. (فيسبوك)
صلاح عياد. (فيسبوك)
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