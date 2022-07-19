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الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 19 يوليو 2022, 05:34 مساء
الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»
عدسة «الوسط» ترصد مباراة ديربي بنغازي بين النصر والأهلي على أرضية ملعب رادس. 17 يوليو 2022. (الإنترنت)
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تنطلق غدًا الأربعاء، منافسات الجولة الثالثة من مواجهات دوري التتويج السداسي، لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز هذا الموسم (2021-2022)، من خلال ثلاث مواجهات قوية.

وفي قراءة للفرق الستة المنافسة على التتويج، نجد أن فريق «الأهلي طرابلس» يتصدر حاليًا الدوري بأربع نقاط، من فوز وتعادل، وسيصطدم في الجولة الثالثة مع فريق «الأهلي بنغازي» الذي خسر مباراة ديربي بنغازي أمام «النصر» ورصيده نقطة واحدة.

ويسعى فريق «الأهلي بنغازي» لتعويض خسارته وتحقيق نتيجة إيجابية، إذا أراد المنافسة على المراكز الأربعة، التي تتيح له المشاركة أفريقيًا، كما يسعى «الأهلي طرابلس» لتعزيز صدارته والمنافسة على اللقب.

وتقام مباراة كلاسيكو ليبيا بين «الأهليين» في تمام الساعة التاسعة بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس.

الاتحاد×الأخضر
وفي المباراة الثانية والمهمة والصعبة يلتقي فريق «الاتحاد»، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، مع «الأخضر» رابعًا برصيد ثلاث نقاط.

- انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي
- انتهت عبر قناة «WTV»: الأهلي طرابلس 3 - 1 الأخضر
- انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر

ويسعى فريق «الاتحاد» لتعزيز حظوظه وتحقيق نتيجة إيجابية بعد فوزه على «الأولمبي» في الجولة الثانية، بينما يسعى «الأخضر» لتعويض خسارته أمام «الأهلي» طرابلس في الجولة الثانية. وتقام المباراة بملعب المنستير في تمام الساعة السادسة مساءً.

النصر×الأولمبي
المباراة الثالثة ستجمع «النصر» المنتشي بالفوز على نظيره «الأهلي بنغازي»، مع فريق «الأولمبي» الجريح، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من عدم التأهل والمنافسة على اللقب. ويحتل «النصر» الترتيب الثاني برصيد 4 نقاط، و«الأولمبي» في الترتيب الأخير دون نقاط. وتقام المباراة بملعب سوسة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا.

المباريات المتبقية لفريق سداسي التتويج
الأهلي طرابلس يواجه الاتحاد في الجولة الرابعة، ويسعى لتعزيز الصدارة والفوز بنقاط المباراة، وله مباراة في الجولة الأخيرة مع فريق الأولمبي.

فريق الاتحاد يواجه في الجولة الرابعة نظيره الأهلي طرابلس، في ديربي العاصمة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للمنافسة على اللقب، وله مباراة أخيرة مع النصر.

فريق النصر يواجه نظيره الأخضر، في الجولة الرابعة، ولن تكون مباراة سهلة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية، وله مباراة ذات أهمية أخرى أمام فريق الاتحاد.

الأخضر يواجه النصر في الجولة الرابعة، والمباراة تدخل في حسابات المنافسة على اللقب، وسيكون له مباراة أخيرة مع فريق الأهلي بنغازي الطامح لتحقيق نتيجة إيجابية.

والأهلي بنغازي، يلتقي مع فريق الأولمبي، في الجولة الرابعة، والفوز بها يعني تحسين الوضع للفريق، والمباراة الأخيرة للفريق ستكون أمام فريق الأخضر، وهي من المباريات الصعبة لكلا الفريقين.

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