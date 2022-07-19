«أواسط الجزيرة» الأقرب للتتويج ببطولة ليبيا لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمدينة البيضاء، نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للأواسط، وجرت أمس الإثنين في الجولة الثالثة ثلاث مباريات.

وفاز فريق المشعل على الأخضر بنتيجة (36 / 27)، والجزيرة على المروج (33 /21)، والنصر على الهلال (32 / 28).

وجاء ترتيب البطولة بعد الجولة الثالثة كالتالي:

الجزيرة في الصدارة وبالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات، وأقرب الملاحقين المشعل 7 نقاط، والنصر 7 نقاط، والهلال 5، والمروج 5، والأخضر 3.

مباريات الثلاثاء

وتقام اليوم الثلاثاء ثلاث مباريات في الجولة الرابعة للبطولة، أولى المباريات ستجمع المشعل مع المروج، ويعقبها مباراة الجزيرة والهلال، وفي ثالث المباريات النصر يلتقي الأخضر.

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