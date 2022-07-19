«الوطن» يتأهل لدوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت مباراتان أمس الإثنين، ضمن تصفيات الصعود لدوري الدرجة الأولى انتهيتا بفوز الوطن على الأمواج بهدف دون رد، والشموع على القادسية بهدف مقابل صفر.

وبعد مباراتي الأمس احتل نادي الوطن الصدارة برصيد 8 نقاط، ليضمن التأهل الرسمي لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل (2022/ 2033).

وحل فريق الشموع ثانيا بـ6 نقاط، والعروبة 4 نقاط، والقادسية 4 نقاط، والأمواج من دون نقاط.

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وباق في التصفيات جولة واحدة ستقام يوم الجمعة المقبل، وفيها الشموع يلتقي الأمواج الزرقاء والعروبة مع القادسية.