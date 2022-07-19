Atwasat

«الوطن» يتأهل لدوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 19 يوليو 2022, 12:49 مساء
«الوطن» يتأهل لدوري الدرجة الأولى
شعار نادي الوطن. (الإنترنت)
alwasat radio

جرت مباراتان أمس الإثنين، ضمن تصفيات الصعود لدوري الدرجة الأولى انتهيتا بفوز الوطن على الأمواج بهدف دون رد، والشموع على القادسية بهدف مقابل صفر.

وبعد مباراتي الأمس احتل نادي الوطن الصدارة برصيد 8 نقاط، ليضمن التأهل الرسمي لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل (2022/ 2033).

وحل فريق الشموع ثانيا بـ6 نقاط، والعروبة 4 نقاط، والقادسية 4 نقاط، والأمواج من دون نقاط.

- لجنة المسابقات تكشف مواعيد مباريات الصعود للدرجة الأولى في كرة القدم
- فوز العروبة والوطن في نهائيات الصعود لدوري الدرجة الأولى

وباق في التصفيات جولة واحدة ستقام يوم الجمعة المقبل، وفيها الشموع يلتقي الأمواج الزرقاء والعروبة مع القادسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»

كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»
خرازي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»

خرازي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»
شجون قانونية من قلب الألم

شجون قانونية من قلب الألم
خبير إيطالي يزور مستشفى 15 أكتوبر العسكري ببنغازي

خبير إيطالي يزور مستشفى 15 أكتوبر العسكري ببنغازي
منتخب مصر يتوج بطلا لكأس أمم أفريقيا لكرة اليد

منتخب مصر يتوج بطلا لكأس أمم أفريقيا لكرة اليد
6 ميداليات لليبيين الشبلي وشرلالة في بطولة تونس للسباحة

6 ميداليات لليبيين الشبلي وشرلالة في بطولة تونس للسباحة
رسالة لـ«غازبروم» تبلغ زبائنها في أوروبا بإعلان حالة «القوة القاهرة»

رسالة لـ«غازبروم» تبلغ زبائنها في أوروبا بإعلان حالة «القوة القاهرة»
«الدولية للهجرة»: إعادة 193 مهاجرا إلى ليبيا خلال أسبوع.. وغرق 176 شخصا منذ بداية العام

«الدولية للهجرة»: إعادة 193 مهاجرا إلى ليبيا خلال أسبوع.. وغرق 176 شخصا منذ ...
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!
دراغي يزور الجزائر لوضع اللمسات الأخيرة على صفقات تعزيز إمدادات الغاز

دراغي يزور الجزائر لوضع اللمسات الأخيرة على صفقات تعزيز إمدادات الغاز
مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا

مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا
القناعة والثقة في الله

القناعة والثقة في الله
الصور الأولية لسيارة «CELESTIQ» الكهربائية

الصور الأولية لسيارة «CELESTIQ» الكهربائية
الإفراج عن الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا بعد توقيفها لساعات

الإفراج عن الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا بعد توقيفها لساعات
الدبيبة والمشري يلتقيان في احتفالية للسفارة التركية

الدبيبة والمشري يلتقيان في احتفالية للسفارة التركية
استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي

استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي
استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد ...
وزارة الرياضة تهنئ الملاكم الليبي سعد الفلاح
وزارة الرياضة تهنئ الملاكم الليبي سعد الفلاح
بالفيديو والصور: ترتيب سداسي التتويج بعد نهاية مباريات الجولة الثانية
بالفيديو والصور: ترتيب سداسي التتويج بعد نهاية مباريات الجولة ...
منتخب الشباب يخسر أمام العراق قبل انطلاق كأس العرب
منتخب الشباب يخسر أمام العراق قبل انطلاق كأس العرب
6 ميداليات لليبيين الشبلي وشرلالة في بطولة تونس للسباحة
6 ميداليات لليبيين الشبلي وشرلالة في بطولة تونس للسباحة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر...
الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي
الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي ......
انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي
انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي...
المزيد
«أواسط الجزيرة» الأقرب للتتويج ببطولة ليبيا لكرة اليد
«أواسط الجزيرة» الأقرب للتتويج ببطولة ليبيا لكرة اليد...
«الوطن» يتأهل لدوري الدرجة الأولى
«الوطن» يتأهل لدوري الدرجة الأولى...
رسميا.. السويحلي يعلن يضم نجم الاتحاد المصراتي
رسميا.. السويحلي يعلن يضم نجم الاتحاد المصراتي...
6 ميداليات لليبيين الشبلي وشرلالة في بطولة تونس للسباحة
6 ميداليات لليبيين الشبلي وشرلالة في بطولة تونس للسباحة...
منتخب الشباب يخسر أمام العراق قبل انطلاق كأس العرب
منتخب الشباب يخسر أمام العراق قبل انطلاق كأس العرب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط