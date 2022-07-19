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رسميا.. السويحلي يعلن يضم نجم الاتحاد المصراتي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 10:45 صباحا
رسميا.. السويحلي يعلن يضم نجم الاتحاد المصراتي
مهاجم الاتحاد المصراتي الكونغولي بكاكي كريست ينضم رسميا إلى صفوف السويحلي. (الإنترنت)
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أعلن مجلس إدارة نادي السويحلي، رسميا، ضم مهاجم الاتحاد المصراتي، الكونغولي بكاكي كريست، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بالدوري الليبي الممتاز.

ونشر حساب السويحلي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للاعب وعلق عليها: «نقدم إليكم لاعبنا الجديد بكاكي». 

وقدم بكاكي أداء جيدا مع الاتحاد المصراتي، وسجل أهدافا حاسمة في مباريات الاتحاد والأهلي طرابلس.

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وكان فريق السويحلي قدم مستويات جيدة مشواره ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم (2021-2022)، ونافس على بطاقة الصعود للدور السداسي حتى الجولة الأخيرة. وأنهى السويحلي الموسم في المركز الخامس، بترتيب المجموعة الثانية برصيد 28 نقطة.

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