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منتخب الشباب يخسر أمام العراق قبل انطلاق كأس العرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 18 يوليو 2022, 06:48 مساء
منتخب الشباب يخسر أمام العراق قبل انطلاق كأس العرب
المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا. (الإنترنت)
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خسر المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا، مباراته الودية أمام نظيره المنتخب العراقي، أمس الأحد، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، التي تأتي ضمن استعداد «فرسان المتوسط» لبطولة كأس العرب التي ستقام في مدينة أبها بالسعودية.

يذكر أن المنتخب الوطني للشباب يتواجد في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبي لبنان والجزائر. ويفتتح أول مباراة رسمية له أمام المنتخب اللبناني، يوم الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري.

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ومن المحتمل أن تكون هناك مباراة ودية أخرى مع شباب السودان، قبل خوض المباريات الرسمية الأولى مع المنتخب اللبناني في الـ24 من شهر يوليو الجاري.

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