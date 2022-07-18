بالفيديو والصور: ترتيب سداسي التتويج بعد نهاية مباريات الجولة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت مساء أمس الأحد، منافسات الأسبوع الثاني من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز هذا الموسم (2021-2022)، بعد مواجهات قوية.

الاتحاد × الأولمبي

وحقق فريق الاتحاد أول فوز له في منافسات سداسي التتويج، بعد تغلبه على نظيره الأولمبي بثنائية نظيفة، على ملعب المنستير. وسجل الاتحاد هدفه الأول من ركلة جزاء عن طريق معاذ عيسى في الدقيقة 39. وأضاف عبدالعاطي العباسي هدف فريقه الثاني في الدقيقة (90+3)، ليتلقى الأولمبي الخسارة الثانية على التوالي.

الأهلي طرابلس × الأخضر

فاز فريق الأهلي طرابلس على نظيره الأخضر بثلاثية مقابل هدف، على ملعب سوسة. وتقدم الأهلي طرابلس بهدف المغربي محمد الفقيه في الدقيقة (21) من علامة الجزاء، وأدرك الأخضر التعادل بهدف أحمد كراوع في الدقيقة (54).

وعاد الأهلي طرابلس للمباراة من جديد وسجل هدفين لمحمد الفقيه من ضربة حرة في الدقيقة (64) وبتسديدة قويه لعلي معتوق في الدقيقة (71).

النصر × الأهلي بنغازي

وفي آخر مباريات الجولة الثانية، فاز فريق النصر على نظيره الأهلي بنغازي، بثنائية نظيفة، على ملعب رادس. وتقدم النصر بهدف للنيجيري جونيور أجاي في الدقيقة 6، وأكمل البديل يحيى الزليتني الثنائية في الدقيقة 81.

- انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي

- انتهت عبر قناة «WTV»: الأهلي طرابلس 3 - 1 الأخضر

- انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر

ترتيب سداسي التتويج

1- الأهلي طرابلس: 4 نقاط.

2- النصر: 4 نقاط.

3- الاتحاد: 4 نقاط.

4- الأخضر: 3 نقاط.

5- الأهلي بنغازي: نقطة.

6 الأولمبي: دون نقاط.

عدسة «الوسط» ترصد صور مباراة ديربي بنغازي بين النصر والأهلي على أرضية ملعب رادس. 17 يوليو 2022. (الإنترنت)

عدسة «الوسط» ترصد صور مباراة ديربي بنغازي بين النصر والأهلي على أرضية ملعب رادس. 17 يوليو 2022. (الإنترنت)

عدسة «الوسط» ترصد صور مباراة ديربي بنغازي بين النصر والأهلي على أرضية ملعب رادس. 17 يوليو 2022. (الإنترنت)