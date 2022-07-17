شاهد .. بث مباشر لمباراتي: الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي عبر قناة «WTV»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع ثلاث مباريات، تنقلها قناة «WTV»، في دوري سداسي التتويج الليبي الممتاز لكرة القدم.

على ملعب سوسه سيجمع اللقاء بين الأخضر والأهلي طرابلس، في تمام الساعة السادسة مساء، بإدارة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما والمساعدين إبراهيم محمد ولبان عبدالرازق، والحكم الرابع محمد الزروق، وحكمي الـ«فار» عبدالله الشهري وبدر الشمراني.

#مباشر | مباراة #الأخضر مع #الأهلي_طرابلس ضمن الجولة الثانية من #سداسي التتويج للدوري الممتاز

#الوسط #WTV #دورينا

التردد: WTV1 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

وعلى ملعب المنستير، الاتحاد يتبارى مع الأولمبي، في تمام الساعة السادسة مساء، بإدارة الحكم محمد الشحومي والمساعدين عطية محمد ومحمد عريبي، والحكم الرابع ماجد الشمراني وحكمي الـ«فار» عبدالباسط شهوب وباسم سيف النصر.



#الوسط #WTV #دورينا

التردد: WTV2 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وعلى ملعب رادس، يتبارى الأهلي بنغازي والنصر، في تمام الساعة التاسعة مساء، بإدارة الحكم البوروندي باسيفيك، والمساعدين إيمري وباسكال، والحكم الرابع عبدالواحد حريويدة، وحكمي الـ«فار» معتز الشلماني ووحيد الجحاوي.

ونوهت قناة الوسط «WTV» لمشاهديها الكرام بأن يكونوا في الموعد مع تغطية حصرية لمباريات الجولة الثانية من الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز.

التردد: Wtv1 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: Wtv2 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

#الدور_السداسي #دورينا

#الوسط #WTV #ليبيا