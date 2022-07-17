انعقاد عمومية الاتحاد الليبي للترايثلون (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للترايثلون، أمس السبت، الاجتماع العادي للعام 2022 بمقر الاتحادات الرياضية بطرابلس بحضور رئيس الاتحاد علي زائد وأعضاء الجمعية والمكتب التنفيذي للاتحاد بحضور حسين أبوعرقوب كمراقب مكلف من اللجنة الأولمبية الليبية.

وقد تناول الاجتماع عرض استقالة عضو الاتحاد خالد بشر وجرى قبولها من الجمعية العمومية، كما تناول الاجتماع أيضًا تحديد رسوم الاشتراك السنوي للأندية واعتماد النظام الأساسي وعرض ميزاينة العام 2022 ووضع آلية انتساب الأندية وعرض البرنامج العام للعام 2022 من بطولات محلية ومشاركات دولية.

اعتماد محضر الاجتماع

أيضًا جرى اعتماد محضر الاجتماع السابق وعرض الميزانية وإحالة مقترح النظام الأساسي والمشاركات الخارجية والبرنامج الزمني للاتحاد، كما أثنى أعضاء الجمعية العمومية على المشاركات الخارجية في الوصول إلى منصات التتويج في الحصول على القلائد العربية والأفريقية رغم قلة الإمكانات والدعم المادي.

ومن خلال الاجتماع، جرى تحديد موعد بطولات الاتحادات الفرعية للمناطق بداية من المنطقة الغربية يوم 5 أغسطس 2022 بمدينة زوارة، والمنطقة الوسطى يوم 13 أغسطس بمدينة مصراتة والمنطقة الشرقية 20 أغسطس بمدينة بنغازي.

عمومية الاتحاد الليبي للترايثلون. (فيسبوك)

عمومية الاتحاد الليبي للترايثلون. (فيسبوك)