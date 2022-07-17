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تعرف على حكام الجولة الثانية من الدوري السداسي الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 17 يوليو 2022, 05:07 مساء
تعرف على حكام الجولة الثانية من الدوري السداسي الليبي
باملاك تيسيما. (إنترنت)
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كلفت لجنة الحكام العامة أطقم تحكيم مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري التتويج السداسي الليبي الممتاز، ويقود الحكم باملاك تيسيما مباراة الأهلي طرابلس والأخضر ومعه المساعد الأول إبراهيم محمد والمساعد الثاني لبان عبدالرزاق والحكم الرابع محمد الزروق وحكم الفار عبدالله الشهري والمساعد الفار بدر الشمراني.

وكلفت لجنة التحكيم الحكم الوطني محمد الشحومي ومساعد أول عطية محمد والمساعد الثاني محمد عريبي والحكم الرابع ماجد الشمراني.

وحكم الفار عبدالباسط اشهوب ومساعد الفار باسم سيف النصر.

وفي مباراة ديربي بنغازي كلفت لجنة التحكيم العامة حكم الوسط باسيفيك والمساعد الأول ايميري والمساعد الثاني باسكال.

والحكم الرابع عبدالواحد حرويدة وحكم الفار معتز الشلماني وحكم مساعد للفار وحيد الجحاوي.

الترتيب قبل الجولة الثانية، الأخضر 3 نقاط، الأهلي طرابلس والنصر والأهلي بنغازي والاتحاد نقطة واحدة، والأولمبي دون نقاط.

باسيفيك. (إنترنت)
باسيفيك. (إنترنت)
محمد الشحومي. (فيسبوك)
محمد الشحومي. (فيسبوك)
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