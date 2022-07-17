الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع ثلاث مباريات، تنقلها قناة «WTV»، في دوري سداسي التتويج الليبي الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب سوسه سيجمع اللقاء بين الأخضر والأهلي طرابلس، في تمام الساعة السادسة مساء، بإدارة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما والمساعدين إبراهيم محمد ولبان عبد الرازق، والحكم الرابع محمد الزروق، وحكمي الـ«فار» عبد الله الشهري وبدر الشمراني.

رابط الاستديو التحليلي لمباريات الدوري السداسي عبر موقع قناة «WTV».. اضغط هنا

رابط الاستديو التحليلي لمباريات الدوري السداسي عبر صفحة قناة «WTV» عبر «فيسبوك»

وعلى ملعب المنستير، الاتحاد يتبارى مع الأولمبي، في تمام الساعة السادسة مساء، بإدارة الحكم محمد الشحومي والمساعدين عطية محمد ومحمد عريبي، والحكم الرابع ماجد الشمراني وحكمي الـ«فار» عبد الباسط شهوب وباسم سيف النصر.

وعلى ملعب رادس، يتبارى الأهلي بنغازي والنصر، في تمام الساعة التاسعة مساء، بإدارة الحكم البوروندي باسيفيك، والمساعدين إيمري وباسكال، والحكم الرابع عبدالواحد حريويدة، وحكمي الـ«فار» معتز الشلماني ووحيد الجحاوي.

مفكرة النتائج

الأخضر × الأولمبي (2-0).

الاتحاد × الأهلي بنغازي (0-0).

النصر × الأهلي طرابلس (1-1).

الترتيب الموقت، الأخضر 3 نقاط، النصر نقطة، الأهلي طرابلس نقطة، الاتحاد نقطة، الأهلي بنغازي نقطة، الأولمبي دون نقاط.

ونوهت قناة الوسط «WTV» لمشاهديها الكرام بأن يكونوا في الموعد مع تغطية حصرية لمباريات الجولة الثانية من الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز.

التردد: Wtv1 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: Wtv2 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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