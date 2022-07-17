الجزائر تواصل عروضها القوية وتهزم الإمارات في البطولة العربية للسلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بنادي الزهور بمدينة القاهرة في مصر بطولة العرب لكرة السلة تحت 18عامًا، وفي الجولة الثالثة، أمس السبت، واصل منتخب الجزائر تقديم عروضه القوية بالبطولة، وفاز على الإمارات بفارق 40 سلة بنتيجة (82-42)، وحققت مصر فوزًا عريضًا على الكويت (84-35)، كما حقق منتخب قطر الفوز على السعودية بفارق سلة واحدة (68-66)، واليوم الأحد، راحة لجميع الفرق المشاركة في البطولة.



وغدًا الإثنين ستقام ثلاث مباريات، قطر تلتقي الجزائر، وتعقبها مباراة السعودية مع الكويت، وثالث المباريات ستجمع مصر مع الإمارات.

ويشهد يوم الثلاثاء إقامة آخر ثلاث مباريات في الدور التمهيدي، المباراة الأولى الجزائر تلتقي السعودية، وتعقبها مباراة الكويت مع الإمارات، وثالث المباريات ستجمع مصر مع قطر.