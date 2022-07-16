«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» في الدوري السداسي ويعلن 3 مطالب

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر نادي «الاتحاد» بيانًا بشأن أحداث الأسبوع الأول من الدور السداسي للموسم الرياضي 2021-2022، وقال فيه: «تابع نادي الاتحاد بتمعن ما تبذله لجنة المسابقات من جهد، وتقدمه من عطاء لأجل إتمام مسابقة الموسم الرياضي».

وأضاف البيان: «كنا دائمًا داعمين للتمسك بتطبيق اللوائح والالتزام بالنصوص وعدم الانحراف عنها، حيث إننا كنا وبقية الأندية من خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد قبل انطلاق الدور السداسي لمسابقة الدوري الممتاز للموسم 2021-2022 قد أكدنا ضرورة توفير تقنية الفار الداعمة للأطقم التحكيمية في إدارتها للمباريات لتحقيق أعلى المستويات للممارسة المهنية للحكام، التي نتطلع جميعًا إلى تحقيقها حتى يطمئن الجميع وتسود النزاهة والشفافية».

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وأوضح البيان: «نبدي استغرابنا واستهجاننا إلى ما صاحب الأسبوع الأول من أحداث، حيث تفاجأنا بغياب تقنية الفار في جل زمن مباريات الأسبوع الأول، رغم وجود معداتها والعاملين عليها بالملاعب أثناء إقامة المباريات؛ مما تسبب في غياب وضوح الرؤية والحقيقة حيال بعض الوقائع التي حصلت في المباريات، التي من بينها مطالبة فريق النصر باللقطات المصورة من الفار للهدف الملغى، إلا أنه وللأسف الشديد تفاجأنا بالإجابة غير الواقعية وغير المنطقية أن المصور للفار كان لحظة الهجمة التي سجل منها الهدف مسلطًا الكاميرا في مكان آخر، وهو العذر غير المشروع ولا يعفى من الذنب ويخلق جملة من التساؤلات، ويعلن عن حالة عبث ممنهج معد بشكل مسبق لإضاعة الحقوق وترجيح كفة على أخرى».

وأكمل البيان: «وعليه...فإننا ولسلامة المنافسة وتأكيدًا للشفافية وتأصيلًا للنزاهة، فالأمر يتطلب من مسؤولي اتحاد الكرة وكل من هم معنيون التوضيح والرد رسميًا على مطالباتنا الآتية:

1- التوضيح الرسمي لما حصل في الأسبوع الأول حيال تقنية الفار وتحديد المسؤول عن الخلل الذي حدث في المباريات.

2- حسم الأمر عما إذا كانت تقنية الفار سوف تتواجد من عدمه وما جودة أدائها.

3- الإيعاز على العاملين على تقنية الفار إلى ضرورة توخي الدقة والحذر والالتزام بالمهنية تفاديًا لما قد تتسبب به قلة منهيتهم من مشاكل قد تعيق استمرار المسابقة، بحسب ما جاء عبر الصفحة الرسمية لنادي «الاتحاد» على «فيسبوك».

واختتم البيان: «نؤكد أهمية توضيح كل الملابسات غير المقبولة وما يشوبها، التي تتطلب التوضيح المفصل والدقيق لكي تتضح الأمور وتزول العتمة ونعي: حقيقة الوضع الراهن حافظًا على سلامة المسابقة».

بيان نادي الاتحاد. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)