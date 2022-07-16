«النصر» يطلب التحقيق في أزمة الـ«فار» ويسجل عبر بيان رسمي اعتراضه على 3 حكام في دوري التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي «النصر» أسامة بوزيد المغربي بيانًا، قال فيه: «السادة المحترمين، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، نتوجه إليكم بكتابنا هذا بخصوص الأحداث التي حصلت في مباراة فريقنا الأول لكرة القدم مع فريق الأهلي طرابلس، التي للأسف تأخر موعد انطلاقها أكثر من 20 دقيقة؛ بسبب تواجد جماهير في مدرجات الملعب، مما أثر سلبًا على اللاعبين بدنيًا وذهنيًا، ويرجعنا إلى نقطة الإشكاليات الأولى».

وأضاف: «والتساؤل هنا عن ما حدث عندما أحرز فريقنا الهدف الثاني وتم إلغاؤه بحجة التسلل، وأصبح الأمر في يد تقنية الفار التي للأسف الشديد تفاجأت الجماهير الرياضية بخيبة أمل كبيرة بعد أن أخفقت لجانكم واستعداداتكم في إيضاح هذه الحالة التحكيمية عبر الشاشة لموقع اللاعب تزامنًا مع انطلاق الكرة إليه، واقتصر الأمر على عمل الفار في الظلام، وحتى الآن لم نتحصل على فيديو يوضح الحالة التحكيمية التي تم إلغاء الهدف الصحيح بسببها، وهذا يبين القصور والخلل التقني لديكم»، بحسب ما جاء عبر صفحة نادي «النصر» على «فيسبوك».

- عبدالصادق: الـ23 مليون دينار قيمة دوري التتويج في تونس كفيلة بإصلاح الملاعب الليبية

- حالة استياء في الوسط الرياضي بسبب إقامة سداسي التتويج خارج ليبيا

وأوضح: «لم نشاهد أي عملية تقنية تحدد وتبين تحليل كيفية اتخاذ قرار إلغاء الهدف في عملية مريبة مخالفة لبروتوكول تقنية الفار وإخفاق واضح لتطبيق تقنية الفار التي هي الهدف من نقل الدوري السداسي خارج الوطن، ونحن نتقدم إليكم بالاحتجاج عن كل هذا الخطأ الكبير، حيث يعلم الجميع أن الدوري السداسي يلعب من خمس مباريات فقط تحدد بطل الدوري بعد موسم طويل وممل، وبعد راحة طويلة لفرق مجموعتنا الأولى في تنظيم غير جيد وعدم مراعاة آلية التنافس بين فرق المجموعتين».

وأكمل: «فإننا نطالبكم بالتنظيم الجيد وحث لجنة التحكيم العامة على حل مشكلة الفار وتكليف الطواقم الجيدة لمباريات فريقنا، كما يرجى الانتباه أيضًا إلى مراسلاتنا السابقة بعدم تكليف بعض الحكام في أي مباراة فريقنا طرف فيها، ونستغرب عدم وجود حكام ليبيين ممتازين من أهل الخبرة والكفاءة العالية في منافسات السداسي وحصر الاختيار في سبعة حكام دوليين، نادي النصر معترض على ثلاثة منهم بشكل رسمي منذ انطلاق الدوري».

واختتم البيان: «فإن الأندية هي الشريك في الدوري، وهي من تتكبد المصارف في إيجار الملاعب ومكافآت الحكام والمراقبين وكل المصروفات، لذا وجب احترامها والتنسيق معنا خطوة بخطة لإنجاح هذه المرحلة.. عليه نأمل منكم أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار في المباريات المقبلة من أجل إنجاح الدوري السداسي والوصول به إلى بر الأمان».

بيان نادي النصر. (صفحة نادي النصر على فيسبوك).

بيان نادي النصر. (صفحة نادي النصر على فيسبوك).