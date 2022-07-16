عبدالصادق: الـ23 مليون دينار قيمة دوري التتويج في تونس كفيلة بإصلاح الملاعب الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال اللاعب السابق للمنتخب الوطني الليبي، سليمان عبدالصادق، «إن الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بوضعه الحالي لا يشجع على إبراز اللاعبين المميزين لكثرة التوقفات وعدم التنظيم الجيد».

وأضاف عبد الصادق، في تصريحات تلفزيونية لقناة «المسار» قائلًا، «إن صرف مبلغ بقيمة 23 مليون دينار على تنظيم الدور السداسي في تونس كفيل بصيانة ملاعب داخل ليبيا».

وأكد عبد الصادق أنه كان يتمنى إقامة الدور السداسي داخل البلد من ذهاب وإياب.

وقال اللاعب السابق سليمان عبد الصادق: «أرى أن الفرق الستة مؤهلة للفوز ببطولة الدوري لتقارب المستوى الفني».

يذكر أن سليمان عبدالصادق لعب لفرق «المروج» و«الأهلي طرابلس» و«المحلة».