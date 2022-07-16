Atwasat

عبدالصادق: الـ23 مليون دينار قيمة دوري التتويج في تونس كفيلة بإصلاح الملاعب الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد السبت 16 يوليو 2022, 07:19 مساء
عبدالصادق: الـ23 مليون دينار قيمة دوري التتويج في تونس كفيلة بإصلاح الملاعب الليبية
سليمان عبدالصادق. (فيسبوك)
alwasat radio

قال اللاعب السابق للمنتخب الوطني الليبي، سليمان عبدالصادق، «إن الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بوضعه الحالي لا يشجع على إبراز اللاعبين المميزين لكثرة التوقفات وعدم التنظيم الجيد».

وأضاف عبد الصادق، في تصريحات تلفزيونية لقناة «المسار» قائلًا، «إن صرف مبلغ بقيمة 23 مليون دينار على تنظيم الدور السداسي في تونس كفيل بصيانة ملاعب داخل ليبيا».

وأكد عبد الصادق أنه كان يتمنى إقامة الدور السداسي داخل البلد من ذهاب وإياب.

وقال اللاعب السابق سليمان عبد الصادق: «أرى أن الفرق الستة مؤهلة للفوز ببطولة الدوري لتقارب المستوى الفني».

يذكر أن سليمان عبدالصادق لعب لفرق «المروج» و«الأهلي طرابلس» و«المحلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى

سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى
بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط

بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل

50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس

رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس
طرح ألبوم غنائي لجوني ديب

طرح ألبوم غنائي لجوني ديب
كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة

ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب

الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب
مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية

مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية
كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير

كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير
روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»

روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»
منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد

منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد
بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير بحل الدولتين

بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير ...
عباس لـ«بايدن»: السلام يبدأ من فلسطين والقدس

عباس لـ«بايدن»: السلام يبدأ من فلسطين والقدس
هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»

بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
شاهد في «وسط الخبر»: ابن قدارة في المنصب وصنع الله يرفض.. ما مصير قطاع النفط الليبي؟

شاهد في «وسط الخبر»: ابن قدارة في المنصب وصنع الله يرفض.. ما مصير قطاع النفط ...
أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا

أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الليبيان الشبلي وشرلالة يتألقان في بطولة تونس للسباحة
الليبيان الشبلي وشرلالة يتألقان في بطولة تونس للسباحة
اتحاد طرابلس للدراجات يكرم الدراجين
اتحاد طرابلس للدراجات يكرم الدراجين
تقنية الـ«VAR» تثير الجدل في سداسي التتويج.. وقرين يخرج بتصريحات للتوضيح
تقنية الـ«VAR» تثير الجدل في سداسي التتويج.. وقرين يخرج بتصريحات ...
الملاكم الليبي سعد الفلاح ينازل الإيراني الزهيلي في تركيا
الملاكم الليبي سعد الفلاح ينازل الإيراني الزهيلي في تركيا
عبدالصادق: الـ23 مليون دينار قيمة دوري التتويج في تونس كفيلة بإصلاح الملاعب الليبية
عبدالصادق: الـ23 مليون دينار قيمة دوري التتويج في تونس كفيلة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في ......
عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني
عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه ......
دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي
دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي...
المزيد
«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» في الدوري السداسي ويعلن 3 مطالب
«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» ......
«النصر» يطلب التحقيق في أزمة الـ«فار» ويسجل عبر بيان رسمي اعتراضه على 3 حكام في دوري التتويج
«النصر» يطلب التحقيق في أزمة الـ«فار» ويسجل عبر بيان رسمي ......
منتخب الشباب الليبي يلتقي وديا مع العراق في السعودية
منتخب الشباب الليبي يلتقي وديا مع العراق في السعودية...
عبدالصادق: الـ23 مليون دينار قيمة دوري التتويج في تونس كفيلة بإصلاح الملاعب الليبية
عبدالصادق: الـ23 مليون دينار قيمة دوري التتويج في تونس كفيلة......
الملاكم الليبي سعد الفلاح ينازل الإيراني الزهيلي في تركيا
الملاكم الليبي سعد الفلاح ينازل الإيراني الزهيلي في تركيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط