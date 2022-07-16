تقنية الـ«VAR» تثير الجدل في سداسي التتويج.. وقرين يخرج بتصريحات للتوضيح

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أثارت تقنية الـ«فار» في سداسي التتويج بالجولة الأولى الكثير من الجدل عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بدعوى عدم عمل التقنية في المباريات، مما دعا رئيس لجنة التحكيم العامة نصر الدين قرين للحديث إلى برنامج «ريمونتادا» بقناة «المسار».

وقال قرين: «إن تقنية الـ«VAR» كانت تعمل في مباريات الجولة الأولى بالكامل، وتقنية الفيديو ذاتها هي التي قامت بإلغاء هدف النصر أمام الأهلي طرابلس، وكل شيء موثق بالتسجيلات لدى اللجنة، وكل ما يشاع في صفحات التواصل الاجتماعي بأن تقنية الـ«VAR»لم تكن تعمل، غير صحيح».

من جهة أخرى عقد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني اجتماعاً بالمدير التنفيذي لقناة الوسط «WTV» كونها القناة الناقلة لمباريات الدور السداسي، ومسؤولي الشركة المنفذة لتقنية الـ«فار»، بحضور رئيس لجنة المسابقات ولجنة التحكيم العامة والأمين العام للاتحاد.

وأكد الشلماني أهمية هذه المرحلة المهمة من عمر المسابقة، وحث الجميع على بذل مزيد الجهد، والحرص والمساهمة بفعالية في إنجاح مباريات الدور السداسي؛ لتكون خير ختام لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لهذا الموسم.