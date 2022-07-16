الليبيان الشبلي وشرلالة يتألقان في بطولة تونس للسباحة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تألق سباحا ليبيا عبدالرحيم الشبلي وجهاد شرلالة، بعد أن لفتا إليهما الأنظار خلال مشاركتها، أمس الجمعة، مع نادي «الترجي» في بطولة تونس للسباحة للفئات السنية مواليد 2011-2012.

السباح الليبي عبد الرحيم الشبلي توج بذهبية سباق 200 متر حرة بزمن 2.27.84 دقيقة، وتوج زميله جهاد شرلالة بالميدالية الفضية لسباق 50 متر حرة، مسجلًا 31.25 ثانية.

وسيكون للبطل شرلالة مشاركة اليوم السبت في سباق 100 متر حرة، والشبلي في سباق 50 متر فراشة.

يشار إلى أن السباحين يتولى الإشراف عليهما المدربان المحليان منذر يوسف ساسي وعلي سالم المفتي.

الليبيان الشبلي وشرلالة مع الترجي. (فيسبوك)