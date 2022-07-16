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سلة الجزائر تفوز على مصر في مباراة مثيرة بالبطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 16 يوليو 2022, 04:14 مساء
سلة الجزائر تفوز على مصر في مباراة مثيرة بالبطولة العربية
منافسات السلة في البطولة العربية. (فيسبوك)
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تتواصل بصالة نادي الزهور بمصر بطولة العرب لكرة السلة التاسعة عشرة، وفي الجولة الثانية جرت أمس الجمعة، ثلاث مباريات، انتهت بفوز الإمارات على السعودية بنتيجة (72-59)، وفوز قطر على الكويت (83-72)، وأقوى المباريات جمعت مصر والجزائر.

تميزت مباراة مصر والجزائر بالندية والإثارة والتقارب فنيًا في نتيجة الربعين الأول والثاني، واللذين انتهيا بتقدم مصر بفارق ست سلات (49-37)، وفي الربعين الثالث والرابع كانت الأفضلية للجزائر الذي أضاف 39 نقطة مقابل 24 نقطة لمصر، لتنتهي المباراة بفوز الجزائر وبفارق بسيط لتصبح النتيجة (76-73).

وبعد الجولة الثانية، باتت الجزائر وقطر في الصدارة بأربع نقاط لكل منهما من مباراتين، وتلاحقهما مصر والإمارات بثلاث نقاط لكل منهما، وفي آخر الترتيب السعودية والكويت بنقطتين لكليهما.

مفكرة النتائج
الجزائر × الكويت (99-44)
قطر × الإمارات (86-74)
مصر × السعودية (101-32)
الإمارات × السعودية (72-59)
قطر × الكويت (83-72)
الجزائر × مصر (76-73)

مباريات الجولة الثالثة
اليوم السبت، يتجدد الموعد مع ثلاث مباريات في الجولة الثالثة للبطولة، المباراة الأولى ستجمع السعودية وقطر، ويعقبها مباراة مصر مع الكويت، وثالث المباريات ستجمع الجزائر مع الإمارات، على أن تحصل جميع الفرق على راحة غدًا الأحد.

يقام بعد غدٍ الإثنين، ثلاث مباريات، قطر تلتقي الجزائر، ويعقبها مباراة السعودية مع الكويت، وثالث المباريات ستجمع مصر مع الإمارات.

ويشهد الثلاثاء المقبل إقامة آخر ثلاث مباريات في الدور التمهيدي، المباراة الأولى ستجمع الجزائر بالسعودية، ويعقبها مباراة الكويت مع الإمارات، وثالث المباريات ستجمع مصر مع قطر.

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