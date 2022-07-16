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النصر والمروج يفتتحان نهائيات أواسط اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 16 يوليو 2022, 02:47 مساء
النصر والمروج يفتتحان نهائيات أواسط اليد
نهائيات أواسط اليد. (فيسبوك)
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تنطلق، اليوم السبت، بمدينة البيضاء نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للأواسط، بمشاركة فرق الأخضر والهلال والجزيرة والمروج والنصر والمشعل.

مباريات اليوم الأول  
وفي أولى الجولات ستقام اليوم السبت ثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع النصر والمروج بداية من الثالثة مساء، ويعقبها مباراة الهلال والأخضر، وثالث المباريات ستجمع الجزيرة والمشعل.

يشار إلى أن البطولة ستقام بنظام التجمع ومن مرحلة واحدة، بواقع ثلاث مباريات يوميًا.

الدوري السداسي للناشئين
وأقيمت أمس الجمعة، ثلاث مباريات في الدوري السداسي لناشئيى اليد بالمنطقة الأولى كانت نتائجها فوز الجزيرة على الاتحاد (31-15)، وأبوعجاجة على الأصدقاء (23-19)، والأولمبي على الشرطة (34-15).

وبعد هذه النتائج الجزيرة وأبوعجاجة في الصدارة بالعلامة الكاملة 6 نقاط من مباراتين.

نهائيات أواسط اليد. (فيسبوك)
نهائيات أواسط اليد. (فيسبوك)
نهائيات أواسط اليد. (فيسبوك)
نهائيات أواسط اليد. (فيسبوك)
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