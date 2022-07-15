رسميا.. دارنس يعزز صفوفه بلاعب وسط غابوني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مجلس إدارة نادي دارنس، بشكل رسمي، التعاقد مع الغابوني فرانك أنقونقا، قادما من نادي طلائع الجيش المصري.

ورحب حساب نادي دارنس، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالوافد الجديد، وكتب: «أهلا وسهلا.. نرحب بالوافد الجديد لاعب خط الوسط الدولي الغابوني فرانك أنقونقا قادما من طلائع الجيش المصري».

وسبق لفرانك، البالغ من العمر 29 عاما، اللعب في صفوف سي إف مونانا وبوكا جونيورز الاحتياطي، كما مثل منتخب الغابون تحت 20 عاما. وشارك فرانك مع منتخب الغابون الأول في 20 مباراة.

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يُذكر أن دارنس أعلن في وقت سابق تعاقده مع المدرب المصري مصطفى مرعي، من أجل الإشراف على تدريب الفريق.