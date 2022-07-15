اليوم.. 3 مباريات في سداسي ناشئي اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الجمعة، مع ثلاث مباريات في الجولة الثانية لسداسي ناشئي كرة اليد لفرق بالمنطقة الأولى.

وبقاعة نادي الجزيرة بمدينة زواره سيجمع اللقاء بين الأصدقاء ومركز عمر بوعجاجة، وبقاعة فتحي نديم بطرابلس يواجه فريق الشرطة نظيره الأولمبي، وبقاعة نادي الاتحاد سيجمع اللقاء بين الاتحاد والجزيرة.

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يشار إلى أنه في الجولة الأولى لناشئي كرة اليد جرت مباراتان انتهيتا بفوز مركز أبوعجاجة على الشرطة (23 / 14)، والجزيرة على الأولمبي (28 / 22). وتعذر إقامة مباراة الاتحاد والأصدقاء لتشابه ألوان غلالات الفريقين.