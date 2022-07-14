إقالة منير أشبيل من تدريب الأولمبي بعد الخسارة أمام الأخضر في «سداسي التتويج»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

إدارة نادي الأولمبي تعلن فسخ عقد مدرب الفريق منير أشبيل بشكل رسمي بعد الخسارة أمام الأخضر بثنائية في أولى مبارياته بدور السداسي

أعلن مجلس إدارة نادي الأولمبي، فسخ عقد مدربه منير أشبيل بشكل رسمي، بعد خسارة الفريق أمس الأربعاء، في أولى مباريات الدور السداسي لمرحلة التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز.

وحقق فريق الأخضر فوزا غاليا على حساب نظيره الأولمبي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مرحلة سداسي التتويج للموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، في تونس.

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وأكد الأولمبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استقالة المدرب منير أشبيل من تدريب النادي بعد الخسارة للفريق يوم الأمس، وتعيين المدرب مروان المبروك بديلا عنه».