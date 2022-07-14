Atwasat

إقالة منير أشبيل من تدريب الأولمبي بعد الخسارة أمام الأخضر في «سداسي التتويج»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 14 يوليو 2022, 06:27 مساء
إقالة منير أشبيل من تدريب الأولمبي بعد الخسارة أمام الأخضر في «سداسي التتويج»
إقالة منير أشبيل من تدريب الأولمبي. (الإنترنت)
alwasat radio

إدارة نادي الأولمبي تعلن فسخ عقد مدرب الفريق منير أشبيل بشكل رسمي بعد الخسارة أمام الأخضر بثنائية في أولى مبارياته بدور السداسي

أعلن مجلس إدارة نادي الأولمبي، فسخ عقد مدربه منير أشبيل بشكل رسمي، بعد خسارة الفريق أمس الأربعاء، في أولى مباريات الدور السداسي لمرحلة التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز.

وحقق فريق الأخضر فوزا غاليا على حساب نظيره الأولمبي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مرحلة سداسي التتويج للموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، في تونس.

- بالفيديو.. «الأخضر» يبدأ مشواره في «سداسي التتويج» بالفوز على «الأولمبي»
- بالفيديو.. الأهلي طرابلس يفرض التعادل على النصر في «سداسي التتويج»
- التعادل السلبي يحسم موقعة الاتحاد والأهلي بنغازي في افتتاح «سداسي التتويج»

وأكد الأولمبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استقالة المدرب منير أشبيل من تدريب النادي بعد الخسارة للفريق يوم الأمس، وتعيين المدرب مروان المبروك بديلا عنه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. عثمان ديمبيلي يجدد عقده مع برشلونة حتى 2024

رسميا.. عثمان ديمبيلي يجدد عقده مع برشلونة حتى 2024
رفض طلب أمبير هيرد بإعادة المحاكمة في قضية التشهير

رفض طلب أمبير هيرد بإعادة المحاكمة في قضية التشهير
بالفيديو.. «الأخضر» يبدأ مشواره في «سداسي التتويج» بالفوز على «الأولمبي»

بالفيديو.. «الأخضر» يبدأ مشواره في «سداسي التتويج» بالفوز على «الأولمبي»
بالصور.. استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس

بالصور.. استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس
حالة استياء في الوسط الرياضي بسبب إقامة سداسي التتويج خارج ليبيا

حالة استياء في الوسط الرياضي بسبب إقامة سداسي التتويج خارج ليبيا
صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب

صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب
بالفيديو.. الأهلي طرابلس يفرض التعادل على النصر في «سداسي التتويج»

بالفيديو.. الأهلي طرابلس يفرض التعادل على النصر في «سداسي التتويج»
تزامنا مع زيارة بايدن.. عائلة شيرين أبوعاقلة مستاءة من الموقف الأميركي

تزامنا مع زيارة بايدن.. عائلة شيرين أبوعاقلة مستاءة من الموقف الأميركي
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 0 - 2 الأخضر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 0 - 2 الأخضر» في سداسي التتويج
المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام

المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج
برشلونة يضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي

برشلونة يضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي
«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء

«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء
دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي

دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي
«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان

«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان
البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو.. الأهلي طرابلس يفرض التعادل على النصر في «سداسي التتويج»
بالفيديو.. الأهلي طرابلس يفرض التعادل على النصر في «سداسي ...
حالة استياء في الوسط الرياضي بسبب إقامة سداسي التتويج خارج ليبيا
حالة استياء في الوسط الرياضي بسبب إقامة سداسي التتويج خارج ليبيا
بالفيديو.. «الأخضر» يبدأ مشواره في «سداسي التتويج» بالفوز على «الأولمبي»
بالفيديو.. «الأخضر» يبدأ مشواره في «سداسي التتويج» بالفوز على ...
البيضاء وبنغازي وطرابلس يحتضنون نهائيات ليبيا لكرة اليد
البيضاء وبنغازي وطرابلس يحتضنون نهائيات ليبيا لكرة اليد
«الحصادي» يستعد لأولمبياد العالم للشطرنج دون أي دعم
«الحصادي» يستعد لأولمبياد العالم للشطرنج دون أي دعم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في ......
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة......
المزيد
إقالة منير أشبيل من تدريب الأولمبي بعد الخسارة أمام الأخضر في «سداسي التتويج»
إقالة منير أشبيل من تدريب الأولمبي بعد الخسارة أمام الأخضر ......
العريفي: يجب تقييم مشاركة ليبيا في «ألعاب المتوسط» بعد حالة الاستياء
العريفي: يجب تقييم مشاركة ليبيا في «ألعاب المتوسط» بعد حالة ......
بالصور: بعثة منتخب شباب ليبيا تغادر إلى السعودية
بالصور: بعثة منتخب شباب ليبيا تغادر إلى السعودية...
«الحصادي» يستعد لأولمبياد العالم للشطرنج دون أي دعم
«الحصادي» يستعد لأولمبياد العالم للشطرنج دون أي دعم...
البيضاء وبنغازي وطرابلس يحتضنون نهائيات ليبيا لكرة اليد
البيضاء وبنغازي وطرابلس يحتضنون نهائيات ليبيا لكرة اليد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط