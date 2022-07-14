العريفي: يجب تقييم مشاركة ليبيا في «ألعاب المتوسط» بعد حالة الاستياء

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب وسام العريفي عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي للجودو السابق، بتقييم مشاركة ليبيا في دورة ألعاب البحر المتوسط، خاصة بعد حالة الاستياء التي شهدها الوسط الرياضي عقب الحصول على قلادة واحدة فقط والترتيب المتأخر جدا.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه يجب ترسيخ ثقافة الإقالة أو الاستقالة عند الإخفاق والاعتراف بذلك.

- وسام العريفي يطالب «الشباب والرياضة» بمحاسبة جميع الاتحادات

- وسام العريفي: على الاتحادات والأندية البحث عن موارد مالية بعيدا عن دعم الحكومة

وأكد أن أحد مشاكل الرياضة الليبية عدم تقدير الكفاءات، مؤكدا أن هناك شخصيات أولمبية غابت عن المشهد وغيابها ترك آثاره على الحركة.