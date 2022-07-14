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العريفي: يجب تقييم مشاركة ليبيا في «ألعاب المتوسط» بعد حالة الاستياء

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الخميس 14 يوليو 2022, 05:36 مساء
العريفي: يجب تقييم مشاركة ليبيا في «ألعاب المتوسط» بعد حالة الاستياء
وسام العريفي عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي للجودو السابق. (الإنترنت)
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طالب وسام العريفي عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي للجودو السابق، بتقييم مشاركة ليبيا في دورة ألعاب البحر المتوسط، خاصة بعد حالة الاستياء التي شهدها الوسط الرياضي عقب الحصول على قلادة واحدة فقط والترتيب المتأخر جدا.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه يجب ترسيخ ثقافة الإقالة أو الاستقالة عند الإخفاق والاعتراف بذلك.

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وأكد أن أحد مشاكل الرياضة الليبية عدم تقدير الكفاءات، مؤكدا أن هناك شخصيات أولمبية غابت عن المشهد وغيابها ترك آثاره على الحركة.

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