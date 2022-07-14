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بالصور: بعثة منتخب شباب ليبيا تغادر إلى السعودية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 14 يوليو 2022, 04:08 مساء
بالصور: بعثة منتخب شباب ليبيا تغادر إلى السعودية
بعثة منتخب شباب ليبيا. (الإنترنت)
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غادرت بعثة منتخب شباب ليبيا لكرة القدم، أمس إلى السعودية، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما، والتي ستقام في مدينة أبها السعودية في الفترة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل.

وحسب الأخبار التي تحصلت عليها «الوسط»، فإن منتخب الشباب الذي دخل في معسكر قصير بالسعودية، سيجري مباراتين وديتين واحتمالية ستكون مع المنتخبين العراقي والسوداني للشباب قبل خوض مباراته الرسمية الأولى مع المنتخب اللبناني في الرابع والعشرين من يوليو الجاري.

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يشار إلى أن منتخب الشباب «تحت 20 عاما» استعد جيدا للبطولة العربية بخوض عدد من المباريات الودية، حيث فاز أمام منتخب الجبل الأخضر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وفاز أيضا على منتخب الاتحاد الفرعي خليج سرت، بهدفين مقابل هدف وحيد.

بعثة منتخب شباب ليبيا. (الإنترنت)
بعثة منتخب شباب ليبيا. (الإنترنت)
بعثة منتخب شباب ليبيا. (الإنترنت)
بعثة منتخب شباب ليبيا. (الإنترنت)
بعثة منتخب شباب ليبيا. (الإنترنت)
بعثة منتخب شباب ليبيا. (الإنترنت)
بعثة منتخب شباب ليبيا. (الإنترنت)
بعثة منتخب شباب ليبيا. (الإنترنت)
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