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البيضاء وبنغازي وطرابلس يحتضنون نهائيات ليبيا لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 14 يوليو 2022, 12:36 مساء
البيضاء وبنغازي وطرابلس يحتضنون نهائيات ليبيا لكرة اليد
منافسات كرة اليد الليبية. (فيسبوك)
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تحتضن مدن البيضاء وطرابلس وبنغازي نهائيات بطولات ليبيا لكرة اليد لفئات الناشئين والأشبال والشباب.

وتنطلق بطولة الشباب غدًا الجمعة بمدينة البيضاء، وستشرف عليها لجنة برئاسة أبوبكر الزوكي وعضوية عزيز المقطوف ومرعي الحاسي وعماد رزق الله.

وستقام بطولة الأشبال بطرابلس بداية من 23 يوليو الجاري، وستشرف عليها لجنة برئاسة الحبيب بلقاسم، وعضوية عزيز المقطوف ومحمد الجهاني وعماد رزق الله.

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بينما تقام نهائيات ليبيا للناشئين ببنغازي بداية من 15 أغسطس المقبل، وستشرف عليها لجنة برئاسة أسامة الساعدي وعضوية عزيز المقطوف وحبيب محمد موسى وجمعة شرتيل.

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