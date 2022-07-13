بالفيديو.. «الأخضر» يبدأ مشواره في «سداسي التتويج» بالفوز على «الأولمبي»

القاهرة - بوابة الوسط

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخضر، في تحقيق فوزا غاليا، على حساب نظيره الأولمبي، بثنائية نظيفة، على ملعب «رادس» بتونس، ضمن منافسات الأسبوع الأول من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز هذا الموسم (2021-2022).

وسجل ثنائية الأخضر في شباك الأولمبي كلٌ من اللاعب أحمد كراوع في الدقيقة (9)، فيما سجل صهيب بن سليمان الهدف الثاني في الدقيقة (57).

وبهذا الفوز اقتنص فريق الأخضر، أول ثلاث نقاط في مستهل مشواره بالدور السداسي للتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر أمام نظيره الأهلي طرابلس، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية من مرحلة التتويج، فيما يواجه الأولمبي نظيره الاتحاد.

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وكانت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، كلفت لإدارة مباراة الأولمبي أمام الأخضر، للحكم الليبي معتز الشلماني (حكم وسط) ويساعده باسم سيف النصر وإبراهيم بوكوز. فيما كان عبد الباسط شهوب حكما رابعا، وللفار عبد الواحد حرويدة ومحمد العريبي.