قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة «الأولمبي» و«الأخضر» في سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة بين الأولمبي، أمام نظيره الأخضر، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الأول من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقرر إقامته في تونس

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه مؤيد إسكندر، في حضور خبراء التحليل خالد حسني, عبدالرحيم نجم، أسامة الفزاني، وعادل الخمسي.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة الأولمبي والأخضر، عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة الأولمبي والأخضر عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

وكلفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مباراة الأولمبي أمام الأخضر، للحكم الليبي معتز الشلماني (حكم وسط) ويساعده باسم سيف النصر وإبراهيم بوكوز. فيما سيكون عبد الباسط شهوب حكما رابعا، وللفار عبد الواحد حرويدة ومحمد العريبي.