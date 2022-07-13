رئيس رابطة أندية الجنوب يشيد برئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أشاد رئيس رابطة أندية الجنوب علي أبوقراصة بدور عمل لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيسها عادل الأوجلي في إكمال أغلب المسابقات، واعتبرها قامت بدورها في ظل عدم وجود الملاعب الجيدة وصعوبة التعامل مع الأندية والظروف المادية الصعبة.

وقال أبوقراصة في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «هناك من راهن على فشل لجنة المسابقات، ولكنها نجحت رغم أن هناك من تمنى لها الفشل»، مؤكدا أنه ليس لديه أي مصلحة شخصية من وراء هذا المنشور، وهذه الإشادة المستحقة.

يذكر أن علي أبوقراصة سبق وأن تولى عضوية مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم العام 2010، وكان نائب رئيس لجنة المنتخبات منذ عامين وقدم استقالته.