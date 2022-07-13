قناة «WTV» تبث استديو تحليليا موسعا لقمتي دوري السداسي الليبي في اليوم الأول

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت قناة «WTV» استعداداتها المبكرة لحدث الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد أن وصل إلى مراحله الختامية والمهمة في نسخته الـ«47»، لموسم 2021-2022.

تبدأ انطلاقة قناة «WTV» في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، لتغطية أولى مواجهات دوري التتويج السداسي المقرر إقامته في تونس.

وتبث قناة «WTV» استديو تحليليًا في تمام الساعة الخامسة، لاستعرض آخر المستجدات، قبل 60 دقيقة من أول مباراتين، تجري إقامتهما وإذاعتهما في توقيت واحد الساعة السادسة، عبر قناتي الوسط «WTV».

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يقدم استديو التحليل مؤيد إسكندر، في حضور خبراء ومحللي قناة الوسط «WTV» عادل الخمسي وأسامة الفزاني وعلي ارحومة وخالد حسني.

المبارتان تجمعان الاتحاد والأهلي بنغازي، على ملعب سوسة، والأهلي طرابلس مع النصر، على ملعب المنستير.

ونوهت قناة الوسط «WTV» لمشاهديها الكرام بأن يكونوا في الموعد مع تغطية حصرية لمباريات الجولة الأولى من الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز.

استديو التحليلي الأول يبدأ الساعة 05:00 مع مؤيد إسكندر

- الاتحاد X الأهلي بنغازي - على Wtv1

- الأهلي طرابلس X النصر - على Wtv2

التردد: Wtv1 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: Wtv2 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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