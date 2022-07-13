قطار دوري التتويج السداسي الليبي يستعد للتحرك.. و«بوابة الوسط» تستعرض حكام اليوم الأول

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الأربعاء، على ملاعب تونس أولى جولات سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات.

الأهلي طرابلس يلتقي النصر، على ملعب المنستير، بإدارة الحكم باملاك نيساما والمساعدين أحمد إبراهيم ولبان أحمد والحكم الرابع محمد الشحومي، وحكمي الفار أحمد الشلماني وعطية محمد.

الأخضر يتبارى مع الأولمبي على ملعب رادس، بإدارة الحكم معتز الشلماني والمساعدين باسم سيف النصر وإبراهيم أبوكوز والحكم الرابع عبدالباسط شهوب وحكمي الفار عبدالواحد حريويدة ومحمد العريبي.

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الاتحاد يلتقي الأهلي بنغازي على ملعب سوسة، بإدارة الحكم ماجد الشمراني والمساعدين مهند العمري وبدر الشمراني والحكم الرابع محمد الزروق وحكمي الفار عبدالله الشهري ومنجي أبوشكيوة.

الجولة الثانية 16 يوليو

▪︎النصر × الأهلي بنغازي.. ملعب رادس

▪︎الأهلي طرابلس × الأخضر.. ملعب سوسة

▪︎الاتحاد × الأولمبي.. ملعب المنستير

الجولة الثالثة 20 يوليو

▪︎الأهلي بنغازي × الأهلي طرابلس.. ملعب صفاقس

▪︎الاتحاد × الأخضر.. ملعب المنستير

▪︎النصر × الأولمبي.. ملعب سوسة

الجولة الرابعة 23 يوليو

▪︎الاتحاد × الأهلي طرابلس.. ملعب رادس

▪︎الأهلي بنغازي × الأولمبي.. ملعب صفاقس

النصر × الأخضر.. ملعب سوسة