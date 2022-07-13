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لجنة المسابقات تكشف مواعيد مباريات الصعود للدرجة الأولى في كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 13 يوليو 2022, 03:36 مساء
لجنة المسابقات تكشف مواعيد مباريات الصعود للدرجة الأولى في كرة القدم
جانب من دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم. (فيسبوك)
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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم بقية مواعيد مباريات نهائيات الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم.
 
وغدًا الخميس سيكون الموعد مع مباراتي الجولة الثالثة، على ملعب نادي الترسانة، العروبة يلتقي الشموع، وعلى ملعب زليتن، القادسية يتبارى مع الوطن.

الجولتان الرابعة والخامسة
والجولة الرابعة، تقام الإثنين 18 يوليو، بمباراتين، الوطن يلتقي الأمواج على ملعب زليتن، وعلى ملعب الزاوية الشموع يلتقي القادسية.

الجولة الخامسة، تقام الجمعة 22 يوليو، على ملعب زليتن العروبة يلتقي القادسية، وعلى ملعب الزاوي الشموع يتبارى مع الأمواج الزرقاء.

مفكرة النتائج
العروبة × الأمواج الزرقاء (5-4)
الوطن × الشموع (2-1)
العروبة × الوطن (1-1)
القادسية × الأمواج (1-0)

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