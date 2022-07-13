المزوغي لـ«بوابة الوسط»: انتخابات الأولمبية الليبية ضرورة والمحاسبة واجب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال الدراج الدولي السابق علي المزوغي إنه يحترم كل الدعوات بخصوص انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية وضرورة إقامتها بعد انقضاء مدة المجلس الحالي الذي أكمل دروتين في 8 سنوات.

وأضاف المزوغي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، قائلًا «أطالب وأدعو بمحاسبة ومعرفة مصير الملايين التي صرفت على الرياضة في السنوات الأخيرة دون تحقيق نتائج جيدة».

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واختتم «آخر تلك النتائج المخيبة للآمال المشاركة المؤسفة جدا في دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والتي كانت ضربة قاصمة للرياضة الليبية، حيث جاءت ليبيا في ترتيب متأخر جدا رغم المشاركة في 15 لعبة».