«بوابة الوسط» تستعرض كشف حساب الأندية الـ6 قبل بدء دوري التتويج

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يشارك في دوري التتويج السداسي الليبي 6 أندية هي: الأهلي بنغازي والنصر والأخضر من المجموعة الأولى، والأهلي طرابلس والاتحاد والأولمبي من المجموعة الثانية، وكل فريق من الفرق الستة سيلعب خمس مباريات، وتعد مباريات كؤوس لا مجال فيها للتعويض.

وتنطلق اليوم الأربعاء، أولى جولات دوري التتويج السداسي الليبي، بعد أن تقرر إقامة ثلاث مباريات على مدى خمس جولات، تقام في أربعة ملاعب بدولة تونس، هي المنستير ورادس وسوسة وصفاقس.

وستدخل الفرق الستة منافسة دون نقاط، على أن تكون الجولة الأولى لكل الفرق بمثابة مفتاح البطولة في حال تحقيق نتيجة إيجابية بنظام جمع نقاط من مرحلة واحدة، لذا تقدم «بوابة الوسط» قراءة في فرق الدوري السداسي قبل انطلاق جولة الحسم:

الاستقرار الاداري والفني

الأهلي طرابلس والأخضر والأولمبي لها استقرار إداري وفني، بعكس الأهلي بنغازي والاتحاد والنصر ليس لها استقرار فني بالذات، ففي وقت عصيب جدًا جرى تغيير الأطقم الفنية قبل السداسي، وفي وقت ضيق جدا، لذا من الممكن أن يؤثر ذلك على مردود الفرق في منافسات التتويج.

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فريق الاتحاد استغنى عن مدربه السابق التونسي محمد الكوكي، وحل بديلا عنه المدرب الوطني أسامة الحمادي، والأهلي بنغازي استغنى عن مدربه ردان غاسانين وكلف بديلا عنه المدرب التونسي فوزي البنزراتي، وأخيرًا فريق النصر جرى تكليف المدرب الوطني كريم التواتي بديلا للمدرب التونسي شهاب الليلي الذي ترك الفريق قبل السداسي بأيام.

وضعية الفرق قبل الانطلاق

ضمت المجموعة الأولى الأهلي بنغازي والنصر والأخضر، وكانت في راحة منذ أكثر من شهرين ونصف شهر، ولم تخض أي مباراة رسمية وهذا الأمر سيؤثر على أداء الفرق الثلاثة، بسبب غياب رتم المباريات وهذا سيكون له تأثير سلبي في مبارياتهم في الدور السداسي من الناحية البدنية، فضلا عن تغيير المدربين من فترة وجيزة بالنسبة للأهلي بنغازي والنصر، وهذا سيؤثر على الاستقرار الفني للفريقين.

شملت المجموعة الثانية فرق الأهلي طرابلس والاتحاد والأولمبي، وهى أفضل وضعية من المجموعة الأولى، بسبب خوضها غمار المباريات الرسمية حتى نهاية شهر يونيو الماضي، على خلفية المؤجلات بسبب مشاركة الأهلي طرابلس والاتحاد في بطولة «الكونفدرالية»، وهذا سيساعدها في منافسات الدوري السداسي.

التنافس حتى الثواني الأخيرة

حسمت منافسات المجموعة الأولى إلى الدور السداسي سريعًا، وقبل ثلاث جولات بعكس المجموعة الثانية التي كان هناك التنافس فيها قويًا، وتغيير مراكز حتى الجولة الأخيرة كان قائمًا، حيث أصبح فريق الأهلي طرابلس في المركز الأول، والاتحاد في المركز الثاني، بعد هيمنة فريق الاتحاد على صدارة المجموعة حتى الجولة السابعة، والتنافس على البطاقة الأخير في المجموعة لم يجر حسمه، إلا في الجولة الأخيرة، وحسمها فريق الأولمبي بعد صراع بين ثلاثة فرق الأولمبي والاتحاد المصراتي والسويحلي.

نقاط المجموعتين الأولى والثانية

المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي 44 نقطة، والنصر 37 نقطة، والأخضر 36، أما المجموعة الثانية: الأهلي طرابلس 34 نقطة، والاتحاد 32 نقطة، والأولمبي 30 نقطة.

فرق المجموعة الأولى أكثر تسجيلًا للأهداف، بعكس فرق المجموعة الثانية، والتي كانت أقل تهديفًا من المجموعة الأولى، حيث كان فريق الأخضر البيضاء أكثر تسجيلًا للأهداف في المجموعة 36 هدفًا، والنصر 35 هدفًا، والأهلي بنغازي 27 هدفًا.

أما المجموعة الثانية فقد سجلت الفرق الثلاثة المتأهلة للدوري السداسي الأهلي طرابلس 23 هدفا في مرحلتي الذهاب والإياب، والاتحاد 22 هدفا، والأولمبي 19 هدفا.

التنافس بين الأطقم التونسية والليبية

الدوري السداسي هذا الموسم سيشهد مشاركة أربعة مدربين من تونس وهم: فتحي الجبال مدرب فريق الأهلي طرابلس، وفوزي البنزراتي مدرب فريق الأهلي بنغازي، والمنير الشبيل مدرب فريق الأولمبي، وسمير شمام مدرب الأخضر، ومدربان من ليبيا، وهما أسامة الحمادي مدرب الاتحاد، وكريم التواتي مدرب النصر.