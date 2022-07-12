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الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي من الليلة عبر استديو تحليلي موسع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 10:12 مساء
الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي من الليلة عبر استديو تحليلي موسع
استديو تحليل يقدمه عبدالرازق بالحاج. (خاص - الوسط)
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تواكب «بوابة الوسط» وقناة «WTV» حدث الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد أن وصل إلى مراحله الختامية والمهمة في نسخته الـ«47»، لموسم 2021-2022، حيث تبدأ من غدٍٍ الأربعاء، دوري التتويج السداسي المقرر إقامته في تونس.

وتبث قناة الوسط «WTV» بدءًا من اليوم الثلاثاء، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساء، استديو تحليليًا يلقي الضوء على دوري التتويج قبل انطلاقه بـ24 ساعة.

يقدم استديو التحليل عبدالرازق بالحاج، في حضور خبراء ومحللي قناة الوسط «WTV» عبدالرحيم نجم وأسامة الفزاني وعلي ارحومة وخالد حسني.

- ظرف طارئ ينقل ويغير مواعيد بعض مباريات دوري التتويج السداسي الليبي في تونس
- دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي
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وتنطلق غدًا الأربعاء، أولى جولات دوري التتويج السداسي الليبي، بعد أن تقرر إقامة ثلاث مباريات على مدى خمس جولات، تقام في أربعة ملاعب بدولة تونس، هي المنستير ورادس وسوسة وصفاقس.

ويشارك في دوري التتويج 6 أندية هي: الأهلي بنغازي والنصر والأخضر من المجموعة الأولى، والأهلي طرابلس والاتحاد والأولمبي من المجموعة الثانية، وكل فريق من الفرق الستة سيلعب خمس مباريات، وتعد مباريات كؤوس لا مجال فيها للتعويض.

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