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ظرف طارئ ينقل ويغير مواعيد بعض مباريات دوري التتويج السداسي الليبي في تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 12 يوليو 2022, 09:33 مساء
ظرف طارئ ينقل ويغير مواعيد بعض مباريات دوري التتويج السداسي الليبي في تونس
ملعب المنستير. (أرشيفية : الإنترنت)
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تنطلق غدًا الأربعاء، أولى جولات دوري التتويج السداسي الليبي، تقام المنافسات على أربعة ملاعب بدولة تونس، هي المنستير ورادس وسوسة وصفاقس، ويشارك في دوري التتويج 6 أندية هي: الأهلي بنغازي والنصر والأخضر من المجموعة الأولى، والأهلي طرابلس والاتحاد والأولمبي من المجموعة الثانية.

وتشهد المنافسات بعض التغييرات قبل الانطلاق، حيث تقرر تغيير موعد مباراة الأهلي طرابلس والنصر في الافتتاح على أرضية ملعب المنستير، لتكون في تمام الساعة السادسة بدلًا من الساعة الثامنة، بسبب تعذر إقامتها في موعدها المحدد، بسبب مشاكل الإنارة في ملعب المنستير.

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وهناك احتمالية نقل بعض المباريات من ملعب المنستير إلى ملعب صفاقس أو رادس، بسبب مشاكل في الإنارة بملعب المنستير.

المباراة الثانية ستجمع الاتحاد والأهلي بنغازي على أرضية ملعب سوسة، والأخضر يلتقي الأولمبي بملعب رادس، في اليوم الأول من المنافسات المقرر له غدًا الأربعاء.

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