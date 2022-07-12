دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق غدًا الأربعاء، أولى جولات دوري التتويج السداسي الليبي، بعد أن تقرر إقامة ثلاث مباريات على مدى خمس جولات، تقام في أربع ملاعب بدولة تونس، هى المنستير ورادس وسوسة وصفاقس.

ويشارك في دوري التتويج 6 أندية هي: الأهلي بنغازي والنصر والأخضر من المجموعة الأولى، والأهلي طرابلس والاتحاد والأولمبي من المجموعة الثانية، وكل فريق من الفرق الست سيلعب خمس مباريات، وتعد مباريات كؤوس لا مجال فيها للتعويض.

وستدخل الفرق الستة منافسة دون نقاط، على أن تكون الجولة الأولى لكل الفرق بمثابة مفتاح البطولة في حال تحقيق نتيجة إيجابية بنظام جمع نقاط من مرحلة واحدة.

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وينطلق دوري التتويج الليبي في الثالث عشر من يوليو الجاري بنظام النصف دوري بمشاركة الاتحاد والأهلي طرابلس والأولمبي والأخضر والنصر والأهلي بنغازي.

الجولة الأولى 13 يوليو

▪︎الأهلي طرابلس × النصر.. ملعب المنستير

▪︎الأخضر × الأولمبي.. ملعب رادس

▪︎الاتحاد × الأهلي بنغازي.. ملعب سوسة

الجولة الثانية 16 يوليو

▪︎النصر × الأهلي بنغازي.. ملعب رادس

▪︎الأهلي طرابلس × الأخضر.. ملعب سوسة

▪︎الاتحاد × الأولمبي.. ملعب المنستير

الجولة الثالثة 20 يوليو

▪︎الأهلي بنغازي × الأهلي طرابلس.. ملعب صفاقس

▪︎الاتحاد × الأخضر.. ملعب المنستير

▪︎النصر × الأولمبي.. ملعب سوسة

الجولة الرابعة 23 يوليو

▪︎الاتحاد × الأهلي طرابلس.. ملعب رادس

▪︎الأهلي بنغازي × الأولمبي.. ملعب صفاقس

النصر × الأخضر.. ملعب سوسة