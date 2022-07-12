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اليزيدي لـ«بوابة الوسط»: حان وقت إعلان انقضاء مدة مجلس الأولمبية الليبية والدعوة لانتخابات

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الثلاثاء 12 يوليو 2022, 05:10 مساء
اليزيدي لـ«بوابة الوسط»: حان وقت إعلان انقضاء مدة مجلس الأولمبية الليبية والدعوة لانتخابات
أحمد اليزيدي. (فيسبوك)
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طالب مدير الاتحادات الرياضية السابق أحمد اليزيدي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية بالإعلان عن الانتخابات في أقرب وقت؛ لأن المجلس انتهت صلاحياته قانونيًا، بعد انقضاء أربع سنوات.

وقال اليزيدي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، «منذ عام مضى انتهت المدة القانونية للمجلس الحالي، وعليه فإنه لا بُد أن يعلن الانتخابات، وهو نفس المجلس ورئيسه جمال الزروق الذي أمضى حتى الآن ثماني سنوات باللجنة الأولمبية الليبية».

يُذكر أن أحمد اليزيدي تولى مواقع رياضية عديدة منها رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد والأمين العام لاتحاد الكرة عدة مرات وكذلك نائب رئيس نادي المدينة.

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