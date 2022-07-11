Atwasat

بمشاركة «فرسان المتوسط».. إعلان مواعيد مباريات كأس العرب لمنتخبات الشباب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 06:49 مساء
بمشاركة «فرسان المتوسط».. إعلان مواعيد مباريات كأس العرب لمنتخبات الشباب
المنتخب الليبي يواجه نظيره اللبناني يوم 24 يوليو الجاري.. ويلعب ثاني مبارياته أمام منتخب الجزائر يوم 27 من نفس الشهر. (الإنترنت)
alwasat radio

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، مواعيد مباريات بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل بمشاركة 18 منتخبًا.

ويفتتح المنتخب الوطني الليبي مبارياته في البطولة بمواجهة نظيره اللبناني، يوم 24 يوليو الجاري، في تمام الساعة التاسعة، ويلعب ثاني مبارياته أمام الجزائر يوم 27 من نفس الشهر، في الساعة الخامسة مساءً.

وكانت قرعة البطولة التي أُجريت في الصالات الرياضية بمدينة الدمام السعودية أسفرت عن تواجد المنتخب الليبي في المجموعة الثالثة مع منتخبي الجزائر ولبنان، وضمت المجموعة الأولى السعودية وموريتانيا والعراق، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات والأردن واليمن.

وضمت المجموعة الرابعة منتخبات مصر وعمان والصومال، وجاءت منتخبات تونس والبحرين وجيبوتي في المجموعة الخامسة، بينما ضمت السادسة منتخبات المغرب وفلسطين والصومال.

- الكشف عن القائمة النهائية لمنتخب الشباب للمشاركة في كأس العرب
- منتخب الشباب يتأهب للمشاركة في البطولة العربية بالسعودية
- منتخب الشباب الليبي تحت 20 عاما يعلن قائمته استعدادا لكأس العرب

وكانت النسخة الماضية من البطولة أُقيمت العام 2021 في العاصمة المصرية القاهرة، وتوج باللقب المنتخب السعودي بعد فوزه على منتخب الجزائر في المباراة النهائية.

ثاني بطولات الاتحاد العربي
وتعد بطولة كأس العرب للمنتخبات «تحت 20 عامًا»، ثاني بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم هذا الموسم، بعد كأس العرب لكرة قدم الصالات التي استضافها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة الدمام خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الجاري.

مواعيد المباريات. (الإنترنت)
مواعيد المباريات. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر

الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر
كاركاتير حليم - حل لمشاكل المواطن

كاركاتير حليم - حل لمشاكل المواطن
ثورة التجديد تضع 11 لاعبا على قائمة البيع في سان جيرمان ليس من بينهم نيمار

ثورة التجديد تضع 11 لاعبا على قائمة البيع في سان جيرمان ليس من بينهم نيمار
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون
عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتسببين في استمرار انقطاع الكهرباء

عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتسببين في استمرار انقطاع الكهرباء
حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق (صور)

حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق (صور)
المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي

المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي
هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟

هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع

متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع
بايدن يدافع في مقال طويل عن زيارته المرتقبة للسعودية

بايدن يدافع في مقال طويل عن زيارته المرتقبة للسعودية
شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي (فيديو وصور)

شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي ...
حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل دعم النظافة في باب الدعم بالموازنة

حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل دعم النظافة في باب الدعم بالموازنة
القضاء الفرنسي يحقق مع متهمين جدد في «التمويل الليبي».. ما علاقة نجل القذافي؟

القضاء الفرنسي يحقق مع متهمين جدد في «التمويل الليبي».. ما علاقة نجل القذافي؟
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
باشاغا يدلي بشهادة أمام البرلمان البريطاني الثلاثاء

باشاغا يدلي بشهادة أمام البرلمان البريطاني الثلاثاء
النائب العام يطلب تجميد حسابات مصرفية لشركة «ليبيانا»

النائب العام يطلب تجميد حسابات مصرفية لشركة «ليبيانا»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الكوت»: الدور السداسي لفرق الممتاز للأواسط أفاد المنتخب الوطني للشباب
«الكوت»: الدور السداسي لفرق الممتاز للأواسط أفاد المنتخب الوطني ...
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من ...
«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا
«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. ...
الاتحاد يتحرك إلى تونس استعدادا لدوري التتويج الليبي
الاتحاد يتحرك إلى تونس استعدادا لدوري التتويج الليبي
شاهين يوثق مراحل تأسيس الاتحادين العربي والأفريقي للشطرنج
شاهين يوثق مراحل تأسيس الاتحادين العربي والأفريقي للشطرنج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد ......
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في ......
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة......
عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني
عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه ......
المزيد
بمشاركة «فرسان المتوسط».. إعلان مواعيد مباريات كأس العرب لمنتخبات الشباب
بمشاركة «فرسان المتوسط».. إعلان مواعيد مباريات كأس العرب ......
رسميا.. كريم التواتي مدربا لـ«النصر»
رسميا.. كريم التواتي مدربا لـ«النصر»...
جلسة انتخابية لعمومية دولي الرماية
جلسة انتخابية لعمومية دولي الرماية...
شاهين يوثق مراحل تأسيس الاتحادين العربي والأفريقي للشطرنج
شاهين يوثق مراحل تأسيس الاتحادين العربي والأفريقي للشطرنج...
الاتحاد يتحرك إلى تونس استعدادا لدوري التتويج الليبي
الاتحاد يتحرك إلى تونس استعدادا لدوري التتويج الليبي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط