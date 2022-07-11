بمشاركة «فرسان المتوسط».. إعلان مواعيد مباريات كأس العرب لمنتخبات الشباب

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، مواعيد مباريات بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل بمشاركة 18 منتخبًا.

ويفتتح المنتخب الوطني الليبي مبارياته في البطولة بمواجهة نظيره اللبناني، يوم 24 يوليو الجاري، في تمام الساعة التاسعة، ويلعب ثاني مبارياته أمام الجزائر يوم 27 من نفس الشهر، في الساعة الخامسة مساءً.

وكانت قرعة البطولة التي أُجريت في الصالات الرياضية بمدينة الدمام السعودية أسفرت عن تواجد المنتخب الليبي في المجموعة الثالثة مع منتخبي الجزائر ولبنان، وضمت المجموعة الأولى السعودية وموريتانيا والعراق، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات والأردن واليمن.

وضمت المجموعة الرابعة منتخبات مصر وعمان والصومال، وجاءت منتخبات تونس والبحرين وجيبوتي في المجموعة الخامسة، بينما ضمت السادسة منتخبات المغرب وفلسطين والصومال.

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وكانت النسخة الماضية من البطولة أُقيمت العام 2021 في العاصمة المصرية القاهرة، وتوج باللقب المنتخب السعودي بعد فوزه على منتخب الجزائر في المباراة النهائية.

ثاني بطولات الاتحاد العربي

وتعد بطولة كأس العرب للمنتخبات «تحت 20 عامًا»، ثاني بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم هذا الموسم، بعد كأس العرب لكرة قدم الصالات التي استضافها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة الدمام خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الجاري.

مواعيد المباريات. (الإنترنت)