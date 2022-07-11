رسميا.. كريم التواتي مدربا لـ«النصر»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت إدارة نادي «النصر»، اليوم الإثنين رسميًا، تعيين المدرب كريم التواتي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في سداسى التتويج؛ لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز ومسابقة الكأس خلفًا للمدرب التونسي شهاب الليلي.

ونشر المركز الإعلامي لنادي «النصر»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة للمدرب، وعلق عليها: «مرحبًا بك من جديد في القلعة الخضراء وكلنا ثقة أنك قادر على هذه المسؤولية وهذا التحدي.. كريم التواتي المدير الفني للفريق الأول».

وقد عمل التواتي كمساعد لليلي في مرحلة الإياب في انتظار انطلاق مواجهات مرحلة التتويج بعد غد في تونس.

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وكانت إدارة فريق «النصر»، حاولت إيجاد البديل لمدرب الفريق الليلي، وأجرت اتصالات مع المدرب التونسي أنس الباز، ولكن الأخير رفض عرض «الفخامة»، وهو ما اضطر «النصر» للتعاقد مع كريم التواتي لتدريب الفريق في هذه الفترة الحاسمة.