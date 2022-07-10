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الاتحاد يتحرك إلى تونس استعدادا لدوري التتويج الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 10 يوليو 2022, 01:59 مساء
الاتحاد يتحرك إلى تونس استعدادا لدوري التتويج الليبي
تدريبات فريق الاتحاد لكرة القدم. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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يتوجه، اليوم الأحد، إلى تونس، فريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد، للمشاركة في سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز.

وينطلق دوري التتويج الليبي في الثالث عشر من يوليو الجاري بنظام النصف دوري بمشاركة الاتحاد والأهلي طرابلس والأولمبي والأخضر والنصر والأهلي بنغازي.

مباريات الجولات الخمس
الجولة الأولى 13 يوليو 2022
▪︎الأهلي طرابلس × النصر.. ملعب المنستير
▪︎الأخضر × الأولمبي.. ملعب رادس
▪︎الاتحاد × الأهلي بنغازي.. ملعب سوسة

الجولة الثانية 16 يوليو 2022
▪︎النصر × الأهلي بنغازي.. ملعب رادس
▪︎الأهلي طرابلس × الأخضر.. ملعب سوسة
▪︎الاتحاد × الأولمبي.. ملعب المنستير

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الجولة الثالثة 20 يوليو 2022
▪︎الأهلي بنغازي × الأهلي طرابلس.. ملعب صفاقس
▪︎الاتحاد × الأخضر.. ملعب المنستير
▪︎النصر × الأولمبي.. ملعب سوسة

الجولة الرابعة 23 يوليو 2022
▪︎الاتحاد × الأهلي طرابلس.. ملعب رادس
▪︎الأهلي بنغازي × الأولمبي.. ملعب صفاقس
النصر × الأخضر.. ملعب سوسة

الجولة الخامسة 27 يوليو
▪︎الاتحاد × النصر.. ملعب صفاقس
▪︎الأهلي بنغازي × الأخضر.. ملعب المنستير
▪︎الأهلي طرابلس × الأولمبي.. ملعب سوسة

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