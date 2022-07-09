«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهت آخر مباراتين فاصلتين نحو الظهور في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المباراة الأولى جمعت «شباب الجبل» و«وفاق أجدابيا» بملعب شهداء بنينا، والثانية جمعت «الخمس» وفريق «الظهرة» بملعب الجميل، ونجح «شباب الجبل» و«الخمس» من خلالهما في البقاء بالدوري الممتاز، بينما انتهت محاولات «وفاق أجدابيا» و«الظهرة» نحو التأهل للدوري الممتاز دون جدوى.

فاز «شباب الجبل» في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، وفي الإياب تعادل الفريقان بهدف، وتمكن فريق «الخمس» من البقاء بالدوري الممتاز، بعد تعادل أمام «الظهرة» في الوقت الإضافي بهدف لمثله، وكان «الخمس» حسم مباراة الذهاب بنتيجة (3-1) ليكون الموسم المقبل هو الموسم الخامس له بالممتاز.

الرويمي يسجل للظهرة في المباراة الأخيرة

فريق «الظهرة» كان المبادر بالتسجيل، عبر لاعبه سالم الرويمي، وبحسب اللائحة المنظمة للمسابقة، فإنه في حالة التعادل في عدد الفوز دون النظر لعدد الأهداف، يجري اللجوء إلى الوقت الإضافي المضاف نصف ساعة على مدار شوطين، حيث خطف لاعب فريق «الخمس» عمر عريبي هدفا بضربة رأسية ليتعادل «الخمس»، وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، لتمكِّن النتيجة من بقاء «الخمس» في الدوري الممتاز للسنة الخامسة على التوالي.

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وفي ملعب شهداء بنينا، انتهت مباراة «شباب الجبل» و«وفاق أجدابيا» بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، فريق «وفاق أجدابيا» كان المبادر بالتسجيل عن طريق لاعبه خالد العربي، بينما جاء هدف «شباب الجبل» من علامة الجزاء، وبمجموع المباراتين بقي فريق «شباب الجبل» ضمن فرق الدوري الممتاز، حيث فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد وتعادل في مباراة الإياب بهدف مقابل هدف، بهذه النتيجة يضمن فريق «شباب الجبل» البقاء ضمن كوكبة الدوري الممتاز للسنة السادسة على التوالي.

تأهل مسبق للصقور وأساريا

سبق وخطف فريقا «الصقور» و«أساريا» بطاقتي التأهل للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن الموسم الرياضي المقبل 2022 - 2023، بعد صدارتهما مجموعتي تصفيات الصعود للقسم الممتاز، وتصدر «الصقور» المجموعة الأولى، بعد فوزه على «الأنوار» بنتيجة هدفين لصفر، وجاء ثانيا فريق «الوفاق أجدابيا»، بينما تأهل «أساريا» عن المجموعة الثانية، وحل ثانيا نادي «الظهرة»، ويشار إلى أن «الصقور» عاد إلى دوري الأضواء بعد غياب 14 عاما، و«أساريا» يحل ضيفا للمرة الأولى على دوري الأضواء الممتاز.

وشكلت عودة فريق «الصقور» للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم أصداء إيجابية في الوسط الرياضي الليبي، بعد غياب الفريق لسنوات طويلة عن الدوري، وهو أحد الفرق المعروفة بالكرة الليبية، وهو ما تناوله عدد من الشخصيات الرياضية عبر صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب المعلق الرياضي المعروف عياد الزوي: «الصقور تحلق عاليا وتتخطى كل الصيادين، وتحط بسلام في دوري الأضواء».

أبوبكر يشيد بعودة الصقور مجددا

أما لاعب «الصقور» وعضو الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق الصافي أبوبكر، قال: «الصقور يعود لمكانته الطبيعية بين الكبار من أوسع الأبواب، وشرف لنا ارتداء غلالة الفريق لسنوات»، ووجه الإعلامي الرياضي فتحي ميكائيل الشكر للأسرة الرياضية بغرب ليبيا على الاهتمام بفريق «الصقور» أثناء إقامته بطرابلس لإجراء تصفيات الصعود، ووجه شكرا لنادي «الأهلي طرابلس».

عدد جريدة الوسط رقم 346. (خاص - الوسط)