Atwasat

«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 09 يوليو 2022, 12:20 مساء
«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا
احتفال فريق الصقور بالتأهل. (فيسبوك)
alwasat radio

انتهت آخر مباراتين فاصلتين نحو الظهور في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المباراة الأولى جمعت «شباب الجبل» و«وفاق أجدابيا» بملعب شهداء بنينا، والثانية جمعت «الخمس» وفريق «الظهرة» بملعب الجميل، ونجح «شباب الجبل» و«الخمس» من خلالهما في البقاء بالدوري الممتاز، بينما انتهت محاولات «وفاق أجدابيا» و«الظهرة» نحو التأهل للدوري الممتاز دون جدوى.

فاز «شباب الجبل» في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، وفي الإياب تعادل الفريقان بهدف، وتمكن فريق «الخمس» من البقاء بالدوري الممتاز، بعد تعادل أمام «الظهرة» في الوقت الإضافي بهدف لمثله، وكان «الخمس» حسم مباراة الذهاب بنتيجة (3-1) ليكون الموسم المقبل هو الموسم الخامس له بالممتاز.

الرويمي يسجل للظهرة في المباراة الأخيرة
فريق «الظهرة» كان المبادر بالتسجيل، عبر لاعبه سالم الرويمي، وبحسب اللائحة المنظمة للمسابقة، فإنه في حالة التعادل في عدد الفوز دون النظر لعدد الأهداف، يجري اللجوء إلى الوقت الإضافي المضاف نصف ساعة على مدار شوطين، حيث خطف لاعب فريق «الخمس» عمر عريبي هدفا بضربة رأسية ليتعادل «الخمس»، وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، لتمكِّن النتيجة من بقاء «الخمس» في الدوري الممتاز للسنة الخامسة على التوالي.

- «الخمس» و«شباب الجبل» في الدوري الليبي الممتاز.. رسميا
- «الأهلي طرابلس» يوجه رسالة تهنئة لنادي «الصقور» بعد تأهله للدوري الممتاز

وفي ملعب شهداء بنينا، انتهت مباراة «شباب الجبل» و«وفاق أجدابيا» بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، فريق «وفاق أجدابيا» كان المبادر بالتسجيل عن طريق لاعبه خالد العربي، بينما جاء هدف «شباب الجبل» من علامة الجزاء، وبمجموع المباراتين بقي فريق «شباب الجبل» ضمن فرق الدوري الممتاز، حيث فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد وتعادل في مباراة الإياب بهدف مقابل هدف، بهذه النتيجة يضمن فريق «شباب الجبل» البقاء ضمن كوكبة الدوري الممتاز للسنة السادسة على التوالي.

تأهل مسبق للصقور وأساريا
سبق وخطف فريقا «الصقور» و«أساريا» بطاقتي التأهل للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن الموسم الرياضي المقبل 2022 - 2023، بعد صدارتهما مجموعتي تصفيات الصعود للقسم الممتاز، وتصدر «الصقور» المجموعة الأولى، بعد فوزه على «الأنوار» بنتيجة هدفين لصفر، وجاء ثانيا فريق «الوفاق أجدابيا»، بينما تأهل «أساريا» عن المجموعة الثانية، وحل ثانيا نادي «الظهرة»، ويشار إلى أن «الصقور» عاد إلى دوري الأضواء بعد غياب 14 عاما، و«أساريا» يحل ضيفا للمرة الأولى على دوري الأضواء الممتاز.

وشكلت عودة فريق «الصقور» للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم أصداء إيجابية في الوسط الرياضي الليبي، بعد غياب الفريق لسنوات طويلة عن الدوري، وهو أحد الفرق المعروفة بالكرة الليبية، وهو ما تناوله عدد من الشخصيات الرياضية عبر صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب المعلق الرياضي المعروف عياد الزوي: «الصقور تحلق عاليا وتتخطى كل الصيادين، وتحط بسلام في دوري الأضواء».

أبوبكر يشيد بعودة الصقور مجددا
أما لاعب «الصقور» وعضو الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق الصافي أبوبكر، قال: «الصقور يعود لمكانته الطبيعية بين الكبار من أوسع الأبواب، وشرف لنا ارتداء غلالة الفريق لسنوات»، ووجه الإعلامي الرياضي فتحي ميكائيل الشكر للأسرة الرياضية بغرب ليبيا على الاهتمام بفريق «الصقور» أثناء إقامته بطرابلس لإجراء تصفيات الصعود، ووجه شكرا لنادي «الأهلي طرابلس».

عدد جريدة الوسط رقم 346. (خاص - الوسط)
عدد جريدة الوسط رقم 346. (خاص - الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية

علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»

إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة كيريوس

بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة كيريوس
بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر

بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر
الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين

باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار

«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار
وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»

وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
القبض على قاتل أبيه في سبها

القبض على قاتل أبيه في سبها
بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود

الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود
في العدد المزدوج «346 ـ347»: غضب ومناورات ومبادرات.. وغلاء في العيد

في العدد المزدوج «346 ـ347»: غضب ومناورات ومبادرات.. وغلاء في العيد
بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»

بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مطالب في الوسط الرياضي باستقالة اللجنة الأولمبية الليبية
مطالب في الوسط الرياضي باستقالة اللجنة الأولمبية الليبية
بالصور.. توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الليبي لكرة القدم وإدارة النشاط المدرسي
بالصور.. توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الليبي لكرة القدم وإدارة...
يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة
يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب ...
«الدبيبة» يهنئ الأهلي بنغازي بعد تتويجه بطلا لكأس السلة
«الدبيبة» يهنئ الأهلي بنغازي بعد تتويجه بطلا لكأس السلة
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد ......
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في ......
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة......
عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني
عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه ......
المزيد
«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا
«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري ......
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي ......
«الكوت»: الدور السداسي لفرق الممتاز للأواسط أفاد المنتخب الوطني للشباب
«الكوت»: الدور السداسي لفرق الممتاز للأواسط أفاد المنتخب ......
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»...
«الدبيبة» يهنئ الأهلي بنغازي بعد تتويجه بطلا لكأس السلة
«الدبيبة» يهنئ الأهلي بنغازي بعد تتويجه بطلا لكأس السلة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط