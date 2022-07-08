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سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 10:37 مساء
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
مدرب نادي الأخضر الليبي سمير شمام خلال لقائه مع برنامج مقابلة خاصة، 8 يوليو 2022. (لقطة مثبتة من الشاشة)
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أكد مدرب نادي الأخضر الليبي سمير شمام أنه يؤمن بأهمية عطاء اللاعب للفريق بدون النظر إلى عمره، مشيرًا إلى أن استمرار نسق المباريات وتتابعها يؤثر إيجابًا على مستوى اللاعبين، بعكس البطولات التي تتوقف فيها المباريات.

وقال شمام في لقاء مع برنامج مقابلة خاصة المذاع على قناة الوسط (Wtv)، مساء الجمعة، إن الفارق بين الموسم الحالي والماضي هو أن الموسم الحالي أصعب من السابق، مضيفا: «هذا الموسم وصلت 6 فرق إلى منافسات السداسي وهي زبدة الفرق، وعموما المستوى ارتقى».

لمشاهدة المقابلة كاملة.. هنا
https://fb.watch/e8jI8hY8GF/
 

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