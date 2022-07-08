4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تستعد مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم رقم «47» للموسم الجاري 2021-2022 لمرحلة الختام وسط أربع ظواهر جديدة غير مسبوقة، فللمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الليبية، تقام مباريات التتويج السداسي خارج أرض الوطن، وللمرة الأولى أيضا في التاريخ يتواجد أكثر من 30 مدربا تونسيا ما بين الدوري الممتاز والدرجة الأولى وحتى الثانية، وللمرة الأولى أيضا يقود الفرق الليبية في دوري التتويج خمسة مدربين من تونس، ومدرب واحد محلي، وللمرة الأولى أيضا سيتم استخدام تنقية «الفار» في الدوري الليبي الممتاز.

يأتي هذا بعد أن نظم الاتحاد العام الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني، قرعة الدور السداسي دوري التتويج، لتحديد بطل الدوري الممتاز للموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، والتي ستقام منافساتها على الأراضي التونسية في 13 يوليو على أن يختتم في 27 من الشهر نفسه، بحسب ما أعلنه رئيس لجنة المسابقات، الدكتور عادل الأوجلي، وتشمل كل جولة إقامة ثلاث مباريات في مواعيد مختلفة، بعد أن تم تحديد المواجهات في حفل القرعة بحضور رؤساء الأندية المتأهلة للدور السداسي.

قرعة دوري التتويج السداسي

أسفرت القرعة عن المباريات التالية: الأسبوع الأول: الأهلي طرابلس × النصر - الأولمبي × الأخضر - الاتحاد × الأهلي بنغازي، وفي الأسبوع الثاني: الأهلي طرابلس × الأخضر - النصر× الأهلي بنغازي - الأولمبي × الاتحاد، وفي الأسبوع الثالث: الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي - الأخضر× الاتحاد - النصر× الأولمبي، والأسبوع الرابع: الأهلي طرابلس × الاتحاد - الأهلي بنغازي × الأولمبي -الأخضر × النصر، وفي الأسبوع الخامس: الأهلي طرابلس × الأولمبي - الاتحاد × النصر - الأهلي بنغازي × الأخضر.

6 فرق ليبية تتنافس على لقب بطولة الدوري هذا الموسم وهي الأهلي بنغازي متصدر المجموعة الأولى، والأهلي طرابلس متصدر المجموعة الثانية، والاتحاد والنصر والأخضر والأولمبي، بعد موسم شاق شهد عديد التأجيلات والمصاعب، قبل أن يصل إلى المرحلة النهائية، مرحلة التتويج باللقب، وحسب المتداول فإن أربعة فرق سيكون لها حظوظ المنافسة الأفريقية في الموسم المقبل من مجموعة الست فرق، اثنان في دوري الأبطال، واثنان في «الكونفدرالية»، ليصبح فريقان خارج المنافسة القارية، وتبقى مشاركتهما قائمة في بطولة الأندية العربية.

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سيطرة تونسية للمدربين

شهد الدوري الليبي هذا الموسم وجود كم هائل من المدربين التوانسة في ظاهرة فريدة هي الأولى من نوعها تشهدها الملاعب الليبية في جميع المسابقات «الممتاز ودوري الدرجة الأولى والثانية وحتى الثالثة»، رغم رحيل عدد كبير من هؤلاء المدربين، وآخرهم مدرب فريق الاتحاد محمد الكوكي الذي جرى الاستغناء عنه، بعد خسارته مباراة الديربي أمام الأهلي طرابلس، رغم أنه قاد الفريق في فترة زمنية جعلته متصدر المجموعة الثانية قبل الأسبوع الثامن من مرحلة الإياب، حيث خسر الفريق أربع جولات عجلت برحيل الكوكي والاستعانة بالمدرب المحلي أسامة الحمادي، الوحيد الممثل للمدرب الوطني في الدور السداسي، مقابل خمسة مدربين توانسة، وهم: فتحي الجبال مدرب الأهلي طرابلس، وشهاب الليلي مدرب النصر، ومنير الشبيل مدرب الأولمبي، وسمير شمام مدرب الأخضر، وأخيرا المدرب التونسي فوزي البنزراتي مدرب الأهلي بنغازي. وانضم إلى كوكبة المدربين التوانسة المخضر فوزي بنزرتي الذي تعاقدت معه إدارة نادي الأهلي بنغازي أخيرا ليقود الفريق في مرحلة السداسي، ووصل البنزراتي إلى بنغازي وباشر مع الفريق أولى التدريبات، ليخلف المدرب المقال الكرواتي رادان غاسانين، الذي وصل بالفريق إلى الدور السداسي وهو متصدر المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة، مقدما مردودا إيجابيا في جميع المباريات.

الجبال يواصل السير بنجاح مع «الزعيم»

ثاني المدربين مع الأهلي طرابلس «الزعيم» فتحي الجبال، والذي قاد الفريق بنجاح في أفريقيا ووصل معه إلى الدور نصف نهائي كأس «الكونفدرالية» ومحليا وصل صدارة المجموعة الثانية بـ34 نقطة، بعد إخفاقات شهدها الفريق في بداية مشواره مع مدربه الفرنسي رينه، والذي تم فسخ عقده والتعاقد مع الجبال الذي عدل مسار الفريق، وأصبح مستقرا فنيا وإداريا ويطمح في تحقيق نتائج إيجابية.

التونسي سمير شمام مدرب فريق الأخضر قاد الفريق من بداية الموسم، وهو صاحب الترتيب الثالث في المجموعة الأولى برصيد 35 نقطة، وقاد فريق الأخضر بكل اقتدار وأبقت عليه إدارة النادي ليقود الفريق في مرحلة الدور السداسي أملا في المنافسة على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

الشبيل يقود الأولمبي في وقت حرج

التونسي منير الشبيل مدرب فريق الأولمبي قاد الفريق في وقت حرج، بعد استغناء إدارة النادي عن مواطنه لطفي جبارة وصحح مسار الفريق وخطف البطاقة الثالثة المؤهلة للدوري السداسي في آخر جولات مباريات الدوري الليبي عن المجموعة الثانية، عندما فاز على الاتحاد المصراتي بهدف، وكان مرشحا للدور السداسي مع فريق السويحلي الذي تحسن أداؤه في المباريات الأخيرة، حيث فاز على الأهلي طرابلس بهدفين دون رد، وعلى الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد، تحت قيادة المدرب الوطني المخضرم علي المرجيني، الذي يقترب من تمديد عقده لموسم جديد.

التونسي شهاب الليلي مدرب نادي النصر، تعاقدت معه الإدارة خلفا للمدرب الوطني ناصر الحضيري، الذي ترك الفريق بعد ديربي مدينة بنغازي بين النصر والأهلي بنغازي، وقاد شهاب الليلي النصر إلى الدور السداسي برصيد 37 نقطة في المركز الثاني، بعد إخفاقات في عدة مباريات قبل قدومه.

مباراة من الدوري الليبي. (الإنترنت)

مباراة من الدوري الليبي. (الإنترنت)