«الدبيبة» يهنئ الأهلي بنغازي بعد تتويجه بطلا لكأس السلة

القاهرة - بوابة الوسط

حرص رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على توجيه التهنئة إلى نادي الأهلي بنغازي، بعد تتويج فريقه بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي (2021-2022) للمرة الثانية في تاريخه.

وكتب عبدالحميد الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أبارك لنادي المشوار الطويل فوزه بالكأس الليبية لكرة السلة، وأهنئ جماهير الأهلي الوفية على هذه البطولة وبشائر الخير دائما من بنغازي الرائعة».

وتُوج الفريق الأول لكرة السلة، بنادي الأهلي بنغازي، بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة، بعد فوزه على نظيره الأهلي طرابلس بنتيجة (62-56) نقطة، في المباراة النهائية التي أُقيمت بينهما على مجمع سليمان الضراط ببنغازي.

وتأهل الأهلي طرابلس على حساب النصر، بعد أن اعتُمدت نتيجة المباراة لصالحه (20-0)، والأهلي بنغازي بعد فوزه على الاتحاد (87-58). كما جاء فريق النصر في الترتيب الثالث بالفوز (20-0) لعدم حضور فريق الاتحاد في مباراة الترتيبين الثالث والرابع.

تكريم الأبطال

وكرم الاتحاد الليبي لكرة السلة، اللاعبين المحليين البارزين في مسابقة الكأس، حيث فاز بأفضل لاعب في كأس ليبيا نجم الأهلي بنغازي سفيان الشويهدي.

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وأفضل هداف في مسابقة الكأس للرميات الثلاثية لاعب الأهلي بنغازي أسماعيل الجهمي. وأفضل مدافع في مسابقة كاس ليبيا نالها لاعب الأهلي طرابلس غيث عبدالرحمن.

وأفضل هداف في نهائي كأس ليبيا نالها لاعب الأهلي بنغازي أسماعيل الجهمي.