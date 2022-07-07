يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن، اليوم الخميس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وائل صديرة، انتهاء موسمه الكروي (2021-2022) بسبب إصابته بالتواء في الركبة.

وقال اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا اعترض على حكم الله لا حول ولا قوة إلا بالله قدّر الله وما شاء الله فعل توضحت إصابتي في أثناء التمارين، بسبب التواء ركبة.. مدة الغياب لي شهر.. وبذالك انتهى الموسم نهاية حزينة ولكن لا اعتراض لي حكمك يالله».

وبإصابة وائل صديرة، سيغيب نجم النصر عن سداسي التتويج المقرر إقامته في الأيام القليلة المقبلة في ملاعب تونس.

موعد السفر إلى تونس

ومن المقرر أن تسافر بعثة النصر إلى تونس يوم غدٍ الجمعة، من أجل المشاركة في الدور السداسي لتحديد بطل الدوري الليبي للموسم الحالي 2021-2022.

يذكر أن النصر صعد إلى الدور السداسي بعدما حل ثانيًا في المجموعة الأولى خلف الأهلي بنغازي إلى جانب الأخضر، بينما تأهل عن المجموعة الثانية كل من الأهلي طرابلس والاتحاد والأولمبي.

وجاءت القرعة بعد اكتمال الدور السداسي كالتالي:

الأسبوع الأول

​- الأهلي طرابلس× النصر

- الأولمبي × الأخضر

- الاتحاد × الأهلي بنغازي

الأسبوع الثاني

- الأهلي طرابلس × الأخضر

- النصر × الأهلي بنغازي

- الأولمبي × الاتحاد

الأسبوع الثالث

- الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي

- الأخضر × الاتحاد

- النصر × الأولمبي

الأسبوع الرابع ​

- الأهلي طرابلس × الاتحاد

- الأهلي بنغازي × الأولمبي

- الأخضر × النصر

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الأسبوع الخامس

- الأهلي طرابلس × الأولمبي

- الاتحاد × النصر

- الأهلي بنغازي × الأخضر