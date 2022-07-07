بالصور.. توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الليبي لكرة القدم وإدارة النشاط المدرسي

القاهرة - بوابة الوسط

وقع الاتحاد الليبي لكرة القدم، أمس الأربعاء، اتفاقية تعاون بين الاتحاد وإدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم الليبية.

وعلى هامش التوقيع، سلَّم الاتحاد الليبي لكرة القدم عدد 500 كرة قدم ومعدات أخرى، إلى النشاط المدرسي، عبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في خطة دعم النشاط المدرسي في لعبة كرة القدم.

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كما اتفق الطرفان على التعاون المستمر في المستقبل والتخطيط المشترك للنهوض بالرياضة المدرسية بصفة عامة.

توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الليبي لكرة القدم وإدارة النشاط المدرسي. (الإنترنت)

توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الليبي لكرة القدم وإدارة النشاط المدرسي. (الإنترنت)