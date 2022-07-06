Atwasat

مطالب في الوسط الرياضي باستقالة اللجنة الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأربعاء 06 يوليو 2022, 09:53 مساء
مطالب في الوسط الرياضي باستقالة اللجنة الأولمبية الليبية
إيهاب العريبي وجمال منصور ومروان الوليد. (الإنترنت)
alwasat radio

ترك بيان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية الذي صدر اليوم الأربعاء، بخصوص ضعف النتائج في دورة ألعاب البحر المتوسط والاكتفاء بلعبة واحدة في دورة الألعاب الإسلامية المقبلة بتركيا، أصداء مختلفة وأغلبها انتقادات ضد اللجنة الأولمبية.

وطالب العديد من الوسط الرياضي رئيس ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية بتقديم استقالته فورا حفاظا على ماء الوجه.

واعتبر رئيس نادي النصر السابق، إيهاب العريبي، البيان معيبا، وطالب اللجنة الأولمبية بالاستقالة فورا وكتب يقول كفى استخفاف بالعقول. 

وكتب جمال منصور الإعلامي ورئيس نادي الاتحاد العسكري السابق: «اللجنة الأولمبية كتبت شهادة وفاة الرياضة الليبية في هذه المشاركة الهزيلة والقصة ليست بالمال فقط.. والاستقالة مطلب الوسط الرياضي حاليا». 

- نتائج متأخرة للشراع الليبي في دورة ألعاب «البحر المتوسط»
- الأولمبية الليبية تصدر بيانا حول المشاركة الليبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
- إعلاميون ردا على تدني النتائج في «البحر المتوسط»: الرياضة الليبية تغرق في وهران.. شكر الله سعيكم

وأوضح الإعلامي مروان الوليد: «لو صرفت المليارات لن يتغير الوضع في اللجنة الأولمبية وهناك اتحادات لديه المال ولم تقدم أي نشاط منذ سنوات»، مؤكدا أن رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يحكم وحده.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة

الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002

سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات
بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية

بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية
انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»

انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة

مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية

بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية
ابن الطاهر.. جرت السواقي وخوذ لعبتك

ابن الطاهر.. جرت السواقي وخوذ لعبتك
عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق

عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق
شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة

شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة
ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى

ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى
توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما

توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما
«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا

«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي

رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم

شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم
مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»

مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»
«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)

«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الوخي لـ«بوابة الوسط»: زيارة جمعية الوفاء لأبورقيقة لمسة وفاء جميلة
الوخي لـ«بوابة الوسط»: زيارة جمعية الوفاء لأبورقيقة لمسة وفاء ...
إيطاليا في صدارة ترتيب البحر المتوسط والجزائر الأفضل عربيا وليبيا 24
إيطاليا في صدارة ترتيب البحر المتوسط والجزائر الأفضل عربيا وليبيا...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ...
الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة
الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة
الأولمبية الليبية تصدر بيانا حول المشاركة الليبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
الأولمبية الليبية تصدر بيانا حول المشاركة الليبية في دورة ألعاب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد في الوقت بدل الضائع
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأولمبي يخطف الفوز من الاتحاد ......
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في ......
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت .. صالح الطاهر يعادل للأهلي طرابلس أمام الخمس عبر قناة......
المزيد
مطالب في الوسط الرياضي باستقالة اللجنة الأولمبية الليبية
مطالب في الوسط الرياضي باستقالة اللجنة الأولمبية الليبية...
نتائج متأخرة للشراع الليبي في دورة ألعاب «البحر المتوسط»
نتائج متأخرة للشراع الليبي في دورة ألعاب «البحر المتوسط»...
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»...
الأولمبية الليبية تصدر بيانا حول المشاركة الليبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
الأولمبية الليبية تصدر بيانا حول المشاركة الليبية في دورة ......
الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة
الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط