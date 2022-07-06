عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»

القاهرة - بوابة الوسط

يكشف برنامج «في التسعين»، المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، عن آخر الترتيبات والأخبار الحصرية لتنظيم سداسي التتويج في تونس.

ويستضيف البرنامج رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، كما يفتح ملف ملعب الكريمية ويسلط الضوء على انتخابات نادي المدينة.

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موعد سداسي التتويج

وكان الاتحاد العام الليبي لكرة القدم، نظم قرعة الدور السداسي «دوري التتويج»، لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد (2021-2022)، وأعلن اتحاد الكرة عبر رئيس لجنة المسابقات الدكتور عادل الأوجلي، انطلاق دوري التتويج في 13 يوليو على أن يختتم في 27 من الشهر نفسه.

وجاءت القرعة بعد اكتمال الدور السداسي كالتالي:

الأسبوع الأول

​- الأهلي طرابلس× النصر

- الأولمبي × الأخضر

- الاتحاد × الأهلي بنغازي

الأسبوع الثاني

- الأهلي طرابلس × الأخضر

- النصر × الأهلي بنغازي

- الأولمبي × الاتحاد

الأسبوع الثالث

- الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي

- الأخضر × الاتحاد

- النصر × الأولمبي

الأسبوع الرابع ​

- الأهلي طرابلس × الاتحاد

- الأهلي بنغازي × الأولمبي

- الأخضر × النصر

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الأسبوع الخامس

- الأهلي طرابلس × الأولمبي

- الاتحاد × النصر

- الأهلي بنغازي × الأخضر